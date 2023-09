Das gelbe Band heißt: Hier darf gepflückt werden

An 946 Obstbäumen im Kreis Neu-Ulm dürfen für den Selbstbedarf Früchte kostenlos geerntet und aufgelesen werden. Diesmal gibt es allerdings etwas weniger Obst.

Die Streuobstbörse Landkreis Neu-Ulm geht in die dritte Saison. Von Obstbäumen, die mit einem gelben Band gekennzeichnet sind, dürfen für den eigenen Bedarf kostenlos Früchte gepflückt oder aufgelesen werden. So soll verhindert werden, dass heimisches Obst ungenutzt verrottet, weil es von niemand geerntet wird. Die Aktion gibt es im Landkreis seit 2021. Dieses Jahr könnte es aber etwas weniger Obst zum Ernten geben.

„Obst umsonst für alle“ hat der Fachbereich „Naturschutz und Landschaftsplanung“ des Landratsamtes Neu-Ulm seine Streuobst-Kampagne auf einen einprägsamen Nenner gebracht. Die 17 kreisangehörigen Städte, Märkte und Gemeinden, die 36 Obst- und Gartenbauvereine im Landkreis und das Staatliche Bauamt Krumbach haben insgesamt 946 Obstbäume zur kostenlosen Ernte gemeldet. Alle Bürgerinnen und Bürger können sich daran bedienen – so viel wie für den eigenen oder den Verbrauch der Familie.

Obsternte im Landkreis Neu-Ulm fällt etwas geringer aus

Der Ertrag wird in diesem Herbst jedoch voraussichtlich nicht so üppig ausfallen wie in den vergangenen Jahren, berichtet das Landratsamt. Grund ist das nasskalte Wetter während der Blütezeit im Frühling. „Die Bienen konnten die Bäume darum nur sehr eingeschränkt bestäuben“, erklärt Gartenkreisfachberater Rudolf Siehler. Doch es gebe auch Lichtblicke bei der Ernte: „Etwas besseren Ertrag haben früh blühende Obstarten wie Birnen und Zwetschgen, aber auch spät blühende Apfelsorten wie beispielsweise ‚Gewürzluike‘ und ‚Berner Rosenapfel‘.“ (AZ)

Weitere Informationen zur „Streuobstbörse Landkreis Neu-Ulm 2023“ gibt es online.

Lesen Sie dazu auch