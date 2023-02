Das ist beim Genussmarkt in Senden geboten

Im Rahmen des Landkreisjubiläums veranstaltet der Landkreis Neu-Ulm am 12. März einen Markt in Senden.

Regionales miteinander entdecken heißt es am Sonntag, 12. März, beim ersten Genussmarkt im Landkreis Neu-Ulm im und um das Bürgerhaus in Senden. Von 11 bis 16 Uhr bieten rund 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer im ersten Obergeschoss im großen Saal des Bürgerhauses Produkte aus dem Landkreis und der Region an. Damit kann man auch bei schlechtem Wetter gemütlich von Stand zu Stand schlendern. Die Besucherinnen und Besucher erwartet eine Vielfalt an Lebensmitteln und sonstigen Artikeln aus heimischer Produktion. Einzige Ausnahme sind die Erzeugnisse aus der Partnergemeinde Prad am Stilfserjoch.

Foodtrucks und Infostände ergänzen das Programm des Regionalmarktes

Das Angebot der Teilnehmenden reicht von Lebensmitteln über Blumen, Kosmetik, Textilartikeln, Accessoires bis hin zu Geschenk- und Dekoartikeln. Für den kleinen und großen Hunger stehen mehrere Foodtrucks mit einem kulinarischen Angebot auf dem Vorplatz bereit. Informationsstände unter anderem des Kreisbauernverbands, des Bayerischen Jagdverbands, des Landkreises Neu-Ulm und des Klosters Roggenburg sowie ein Kinder- und Rahmenprogramm runden den Tag ab.

Das Programm auf dem Vorplatz und im Foyer Bürgerhaus:

11 Uhr: Kinderchor der Musikschule Senden

12 Uhr: Ballett-Tanzabteilung Musikschule Senden

13 Uhr: Bretonisches Ensemble der Musikschule Senden

14 Uhr: Querflöten-Trio der Musikschule Senden

15 Uhr: Gebärdenchor der Lebenshilfe

Im ersten Obergeschoss im Bürgerhaus tritt das Theater Luftschloss mit dem Stück „Monster und Mädchen“ auf. Das Stück ist für Kinder ab fünf Jahren geeignet. Die Vorstellungen finden um 11.30 und 14 Uhr statt und dauern etwa sechs Minuten. Der Eintritt ist frei.

Der Genussmarkt ist eine weitere Veranstaltung im Rahmen des Jubiläums 50 Jahre Landkreis Neu-Ulm. Im Anschluss startet die Woche der Wirtschaft und Nachhaltigkeit vom 12. bis 13. März mit zahlreichen Veranstaltungen im Landkreis. Weitere Infos zum Landkreisjubiläum unter www.landkreis-nu.de/50Jahre (AZ)