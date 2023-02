Feierlichkeiten zum Landkreis-Jubiläum gehen weiter - mit diesem Programm

Der 50. Geburtstag des Landkreises Neu-Ulm wird auch dieses Jahr weitergefeiert. Als Nächstes steht der Genussmarkt in Senden auf dem Programm.

Der Landkreis Neu-Ulm feiert seinen 50. Geburtstag nach den Events des vergangenen Jahres auch in diesem Jahr noch. Weiter gehen die Jubiläumsfeierlichkeiten mit dem Genussmarkt in Senden. Danach stehen noch mehr Veranstaltungen an.

Im und um das Bürgerhaus in Senden findet am Sonntag, 12. März, von 11 bis 16 Uhr ein regionaler Genussmarkt statt. Rund 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bieten eine Vielfalt an Lebensmitteln und sonstigen Artikeln aus heimischer Produktion an. Einzige Ausnahme sind die Erzeugnisse aus der Partnergemeinde Prad am Stilfserjoch. Für den kleinen und großen Hunger gibt es ein kulinarisches Angebot. Außerdem werden Informationsstände sowie ein Kinder- und Rahmenprogramm angeboten.

Auf den Markt folgt vom Montag, 13. März, bis Samstag, 18. März, die Woche der Wirtschaft und Nachhaltigkeit mit zahlreichen Veranstaltungen:

"Die eigene Energiewende fängt zu Hause an": Experte der Regionalen Energieagentur erläutert Maßnahmen, um den Energieverbrauch an und im Haus zu senken. Montag, 13. März, 17 bis 18.30 Uhr, Konstantin-Vidal Haus , Klostersteige 3, Elchingen .

(mit ). Kino : "Tomorrow, die Welt ist voller Lösungen": Dienstag, 14. März, 19 Uhr, Dietrich Theater, Marlene-Dietrich-Str. 11, Neu-Ulm .

(mit ). "Klima-Kasperle-Theater": Mittwoch, 15. März, 10 Uhr und 11.30 Uhr, Dorfstadl Buch.

). "Das Ayer Wehr und die Illerauen": Naturkundliche Exkursion entlang der Iller zum Ayer Wehr und zur Illerbrücke. Freitag, 17. März, 16 bis 18 Uhr (mit Anmeldung ).

Nähere Informationen sowie eine Online-Anmeldung gibt es unter www.landkreis-nu.de/50Jahre/Woche-der-Wirtschaft-und-Nachhaltigkeit, telefonische Anmeldung unter 0731/704041109. (AZ)