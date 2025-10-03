Icon Menü
Landkreis Neu-Ulm: Das sagen Gastronomen zur Mehrwertsteuersenkung ab 2026

Landkreis Neu-Ulm

Mehrwertsteuer für Speisen sinkt: Für einige Gastronomen im Landkreis Neu-Ulm ist das überlebenswichtig

Zurück zu sieben Prozent: Die Gastro-Mehrwertsteuer auf Speisen sinkt wieder. So beurteilen Gastronomen aus der Region die Entlastung.
Von Dominik Prandl und Dominik Thoma
    Von 19 zurück zu sieben Prozent: Ab 2026 gilt wieder eine niedrigere Mehrwertsteuer in der Gastronomie.
    Von 19 zurück zu sieben Prozent: Ab 2026 gilt wieder eine niedrigere Mehrwertsteuer in der Gastronomie. Foto: Sina Schuldt, dpa (Symbolbild)

    Lange ist es her: Im Juli 2020 hatte die Bundesregierung die Mehrwertsteuer zuerst auf fünf Prozent gesenkt, dann für drei Jahre auf sieben Prozent festgesetzt. Das Ziel war es, Restaurants, Cafés und Co. während Corona zu entlasten. Seit Januar 2024 beträgt die Mehrwertsteuer für Speisen in der Gastronomie wieder 19 Prozent. Doch das ändert sich bald erneut: Zum Jahreswechsel soll die Mehrwertsteuer zurück auf sieben Prozent gesenkt werden. Ganz zur Freude der Gastronominnen und Gastronomen im Landkreis Neu-Ulm, die deshalb auf weitere Preiserhöhungen verzichten wollen.

