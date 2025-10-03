Mehrwertsteuer für Speisen sinkt: Für einige Gastronomen im Landkreis Neu-Ulm ist das überlebenswichtig

Lange ist es her: Im Juli 2020 hatte die Bundesregierung die Mehrwertsteuer zuerst auf fünf Prozent gesenkt, dann für drei Jahre auf sieben Prozent festgesetzt. Das Ziel war es, Restaurants, Cafés und Co. während Corona zu entlasten. Seit Januar 2024 beträgt die Mehrwertsteuer für Speisen in der Gastronomie wieder 19 Prozent. Doch das ändert sich bald erneut: Zum Jahreswechsel soll die Mehrwertsteuer zurück auf sieben Prozent gesenkt werden. Ganz zur Freude der Gastronominnen und Gastronomen im Landkreis Neu-Ulm, die deshalb auf weitere Preiserhöhungen verzichten wollen.
Landkreis Neu-Ulm
