Das sind die aktuellen Besuchsregelungen in den Kreiskliniken

Patienten dürfen unter bestimmten Auflagen Besuch in den Standorten in Neu-Ulm, Weißenhorn und Illertissen empfangen. Die Test-Nachweispflicht entfällt.

Die Kreisspitalstiftung Weißenhorn passt die Besucherregelung an die geänderten Vorgaben durch das Infektionsschutzgesetz und die 17. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung an. Sinkende Corona-Infektionszahlen machen auch eine Erleichterung in den Kliniken der Kreisspitalstiftung möglich. In einer Pressemitteilung geben die Kreiskliniken einen Überblick über die Änderungen.

Demnach können Patientinnen und Patienten der Donauklinik Neu-Ulm und der Stiftungsklinik Weißenhorn ab sofort pro Tag zwei Besucherinnen und Besucher zwischen 14 und 18 Uhr empfangen, im Gesundheitszentrum Illertissen von 13 bis 16 Uhr. Zum Schutz der Patientinnen und Patienten kann der Zutritt zur Klinik nur gewährt werden, wenn die Besuchenden gesund sind, also keine Symptome für einen Infekt vorliegen. Außerdem müssen die Besucherinnen und Besucher während des gesamten Aufenthalts im Haus eine FFP-2-Maske tragen und einen negativen Antigen-Selbsttest, der nicht älter als 24 Stunden ist, gemacht haben. Weiterhin werden wie bisher Antigen-Schnelltests (nicht älter als 24 Stunden) oder PCR-Tests (nicht älter als 48 Stunden) akzeptiert.

Für die Begleitung zur Geburt gelten weiterhin eigene Regelungen

Bei Zutritt zu bestimmten Bereichen der Klinik kann nach Angaben der Kreisspitalstiftung ein Test unter Aufsicht des Klinikpersonals verlangt werden. Den Anweisungen des Personals ist Folge zu leisten. Die regelhafte Testung von Besuchenden und Begleitpersonen in den Kliniken kann die Kreisspitalstiftung nicht leisten.

Ambulanten Patientinnen und Patienten wird bei der Terminvergabe mitgeteilt, ob ein Antigen-Selbsttest vorgenommen werden muss oder ob die Klinik den Test selbst vornimmt. Bei Vorliegen eines Infekts ist eine vorherige Kontaktaufnahme mit der Klinik erforderlich. Stationäre Patientinnen und Patienten werden in der Klinik getestet.

Patientinnen und Patienten auf der Covid- und der Intensivstation können nur nach vorheriger Anmeldung und mit ärztlicher Genehmigung besucht werden. Von der allgemeinen Besucherregelung ausgenommen sind Besuche auf der Palliativstation, die Begleitung schwerstkranker und sterbender Patienten, die Begleitung minderjähriger Patienten sowie Patienten mit krankheitsbedingten Kommunikationsproblemen.

Für die Begleitung zur Geburt und Besuche auf der Entbindungsstation gelten eigene Regelungen. Diese finden Interessierte stets aktuell unter www.kliniken-kreisspitalstiftung.de im Internet. (AZ)