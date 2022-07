Das Stadtradeln im Landkreis geht in den Endspurt

Fast 300.000 Kilometer sind schon zusammengekommen. Auch Kurzentschlossene können noch mitmachen - und sich zudem an einer Fotoaktion beteiligen.

Das Stadtradeln 2022 im Landkreis Neu-Ulm geht auf die Zielgerade. Noch bis zum 22. Juli können Radkilometer gesammelt werden. Nach aktuellem Stand wurden nach Angaben des Landratsamtes bereits 293.938 Kilometer zurückgelegt und damit schon 45 Tonnen CO₂ vermieden. Im vergangenen Jahr schafften die Radler im Landkreis am Ende zusammen mehr als 400.000 Kilometer. Auch in den letzten Tagen heißt es noch, fleißig Kilometer sammeln und damit CO₂ einsparen und etwas für den Klimaschutz zu tun.

Anmeldung ist bis zum letzten Tag des Stadtradelns möglich

Offiziell gestartet ist die Aktion Anfang Juli beim Bürgerfest zum Landkreis-Jubiläum mit einer Sternfahrt nach Weißenhorn. Doch auch wer damals noch nicht mitgefahren ist, hat noch die Chance: Eine Anmeldung ist sogar noch bis zum letzten Tag des Stadtradelns am 22. Juli unter www.stadtradeln.de/landkreis-neu-ulm möglich. Teilnehmende Städte und Gemeinden sind hier verlinkt.

Es kann einem bereits bestehenden oder offenen Team (zum Beispiel dem Team Landkreis Neu-Ulm) beigetreten oder selbst ein Team gegründet werden. Auch Unterteams (wie beispielsweise Schulklassen oder Abteilungen) können gegründet werden und gegeneinander antreten. Nach dem Aktionszeitraum gibt es eine siebentägige Nachtragefrist für alle Kilometer, die innerhalb des 21-tägigen Aktionszeitraums erradelt wurden.

Zum Stadtradeln im Landkreis gibt es eine Fotoaktion

Als zusätzlichen Ansporn gibt es Auszeichnungen und Preise zu gewinnen, die am 28. September verliehen werden. Zum diesjährigen Stadtradeln veranstaltet der Landkreis Neu-Ulm eine Fotoaktion "Mit dem Rad entdecken". Im Zeitraum des Stadtradelns vom 2. bis 22. Juli haben alle Radlerinnen und Radler die Möglichkeit, Fotos von sich mit ihrem Fahrrad im Landkreis einzusenden. Voraussetzung für die Teilnahme an der Fotoaktion ist die Beteiligung am Stadtradeln 2022 im Landkreis Neu-Ulm beziehungsweise in den Städten und Gemeinden des Landkreises.

Während des Stadtradelns ist für die teilnehmenden Kommunen im Landkreis auch die Meldeplattform Radar (www.radar-online.net/home) freigeschaltet. Dabei handelt es sich um ein Online-Angebot des Klimabündnisses. Mit der Stadtradeln-App oder über das Internet können Bürgerinnen und Bürger auf störende oder gefährliche Stellen im Radwegeverlauf aufmerksam machen und diese über die Plattform melden. (AZ)