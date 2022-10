"Demenzfreundliche Apotheken" werden zur ersten Anlaufstelle für Betroffene

Plus Jedes Jahr kommen in Deutschland etwa 300.000 neue Demenzfälle dazu. Apotheken sollen nun auch im Landkreis Neu-Ulm dabei helfen, die Krankheit früh zu erkennen.

Bis 2050 sollen laut Hochrechnungen in Deutschland jährlich 300.000 Menschen an Demenz erkranken. Auch im Landkreis Neu-Ulm wächst die Zahl der Betroffenen. Darum wurden hier nun Apothekerinnen und Apotheker ausgebildet, die die Krankheit früh erkennen und Angehörige sowie Betroffene begleiten. "Demenzfreundliche Apotheke" heißt das Konzept.