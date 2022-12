Der größte Andrang ist längst vorbei: Jetzt hält der Impfbus zum letzten Mal

Plus Zwei Jahre nach der Eröffnung werden die Impfzentren nun wieder geschlossen. Der Impfbus des Landkreises hat sich in Illertissen verabschiedet. Ein letzter Besuch.

Fast auf den Tag genau zwei Jahre nach der Eröffnung werden die Impfzentren im Landkreis nun wieder geschlossen: Der 30. Dezember wird in Weißenhorn der letzte Impftag sein, die Impfstelle in Neu-Ulm wurde bereits geschlossen. Auch der Bus ist dann Geschichte.