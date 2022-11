Der Impfbus dreht noch einmal eine Runde durch den Landkreis

Die Impfzentren schließen Ende 2022, auch die Sonder-Impfaktionen werden eingestellt. Das sind die letzten Termine für Corona-Impfungen im Kreis Neu-Ulm.

Wie alle bayerischen Impfzentren schließen auch das Impfzentrum des Landkreises in Weißenhorn und die Impfstelle in Neu-Ulm zum 31. Dezember 2022. In diesem Zusammenhang enden auch die mobilen Sonderimpfaktionen mit dem Impfbus. Bei fünf Terminen haben Bürgerinnen und Bürger bis dahin noch die Möglichkeit, sich in Illertissen, Altenstadt, Nersingen oder Senden gegen das Coronavirus impfen zu lassen.

Wie das Landratsamt mitteilt, steht der Impfbus am Dienstag, 29. November, und am Dienstag, 27. Dezember, jeweils von 14 bis 18 Uhr vor dem V-Markt, Saumweg 19, in Illertissen. Möglich sind dort wie in Weißenhorn und Neu-Ulm Impfungen ab fünf Jahren, Erst- und Zweitimpfungen sowie die erste und zweite Auffrischungsimpfung. Am Marktplatz in Altenstadt macht der Impfbus am Dienstag, 6. Dezember, noch einmal Station, auch von 14 bis 18 Uhr. Ebenfalls zu diesen Zeiten können sich Interessierte am Dienstag, 13. Dezember, in Nersingen oder am Dienstag, 20. Dezember, bei Möbel Inhofer, Ulmer Straße 50, in Senden eine Spritze verabreichen lassen.

Auf der Internetseite des Landkreises Neu-Ulm stehen weitere Informationen

Das Impfzentrum in Weißenhorn, Kammerlander Straße 1, ist mit Ausnahme der Weihnachtsfeiertage, 25. und 26. Dezember, noch zu folgenden Zeiten geöffnet: Montag 11 bis 18 Uhr, Mittwoch 13 bis 18 Uhr, Freitag 11 bis 18 Uhr. Kinderimpfungen (fünf bis einschließlich elf Jahre) sind immer mittwochs und freitags während der regulären Öffnungszeiten möglich.

Die Impfstelle in Neu-Ulm, Augsburger Straße 23-25, ist an den Sonntagen 4. und 18. Dezember jeweils von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Eine Terminvereinbarung im Impfzentrum und der Impfstelle ist nicht erforderlich, wird aber zur besseren Planbarkeit unter https://www.landkreis-nu.de/corona/Impfen empfohlen. (AZ)