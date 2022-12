Immer mehr Bedürftige: Wie die Tafeln den Andrang meistern

Plus Gerade jetzt vor Weihnachten bekommen die Tafeln in Illertissen, Senden und Weißenhorn viel Unterstützung. Das ist aktuell aber auch dringend notwendig.

Eine wachsende Anzahl von Bedürftigen versorgen in diesen Monaten die Tafeln im Landkreis Neu-Ulm – auch bei der Illertisser Tafel herrscht derzeit reger Andrang. „Wir versorgen jetzt doppelt so viele Haushalte wie im April“, sagt Leiterin Ulrike Tiefenbach. Bei der letzten Zählung im September waren es 330 Haushalte, die von den Ehrenamtlichen gespendete Lebensmittel erhielten. Neu dazu gekommen seien zuletzt sowohl Flüchtlinge aus der Ukraine als auch aus Afghanistan.