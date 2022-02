Der Landkreis Neu-Ulm wächst: 8000 Menschen mehr in 20 Jahren

Plus Statistiker haben ausgerechnet, wie sich die Bevölkerungszahlen in Bayern bis 2040 entwickeln. Auch für den Landkreis Neu-Ulm gibt es aktuelle Zahlen.

Der Landkreis Neu-Ulm wächst – zwar nicht flächenmäßig, doch die Zahl seiner Einwohnerinnen und Einwohner steigt kontinuierlich. Dieser Trend wird sich auch in den kommenden Jahren fortsetzen. Das ist das Ergebnis der Bevölkerungsvorausberechnung, die das Landesamt für Statistik veröffentlicht hat. Doch nicht alle der 17 Kommunen wachsen laut den Experten gleich, mancherorts soll die Bevölkerung sogar schrumpfen.