Einnahmen für den guten Zweck: Lions-Adventskalender 2022 ist unterwegs

Plus Erstmals stammen Künstler und Kalendermotiv dieses Jahr nicht aus Illertissen. Wir verraten, wann er erhältlich ist und was hinter den Türchen steckt.

Der Lions Club Illertissen hat unlängst Kassensturz gemacht: Innerhalb von fünfeinhalb Jahren hat der Club knapp 200.000 Euro für den guten Zweck eingenommen und gleich wieder ausgegeben. "Mehr als die Hälfte davon kam durch den Lions-Adventskalender zustande", sagt der amtierende Präsident des Clubs, Michael Hörmann. Bald dürfte sich die Summe erneut erhöhen: Denn der Verkaufsstart des Adventskalenders 2022 steht bevor.