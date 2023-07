Der Weg zum Kennzeichen ILL war keine Spazierfahrt

Plus Vor zehn Jahren begann der große Ansturm auf das neue alte Kennzeichen im Landkreis Neu-Ulm. Hat sich ILL jetzt bei den Fahrerinnen und Fahrern durchgesetzt?

Es war das begehrteste Accessoire in Illertissen im Sommer 2013: Das Autokennzeichen mit dem "ILL" vorne dran. 40 Jahre nach der Landkreisreform hatten sich Einwohner des ehemaligen Landkreises Illertissen ihr altes Nummernschild zurückerobert. Eine Spazierfahrt war das nicht - denn nicht alle fanden die Einführung des alten Nummernschildes vor zehn Jahren gut.

Eine Umfrage der Universität Heilbronn brachte damals den Stein ins Rollen: 2010 wünschten sich drei Viertel der Befragten in ganz Deutschland, dass die alten Autokennzeichen wieder zurückkehren. In Bayerisch-Schwaben waren es sieben Kennzeichen, die der Gebietsreform zum Opfer gefallen sind: Friedberg (FDB), Krumbach (KRU), Nördlingen (NÖ), Schwabmünchen (SMÜ), Schrobenhausen (SOB), Wertingen (WER) - und eben auch ILL für Illertissen.