Cooler Job mit Nebenwirkungen: So läuft das Eisdielen-Geschäft in der Region

Plus Das Eiscafé "Cortina" ist seit knapp 60 Jahren eine Institution in Vöhringen. Für Eiskonditor Thorsten Toldo ist es ein Traumberuf. Aber der hat auch Schattenseiten.

Die Sonne brennt vom wolkenlosen Himmel, das Thermometer hat die 30-Grad-Marke geknackt, das Land schwitzt. Kühles hat Hochkonjunktur. Vor dem Cortina in Vöhringen steht eine stattliche Zahl wartender Menschen. Sie alle lechzen nach der kühlen Köstlichkeit. Thorsten Toldo lässt sich von der Vielzahl der Gäste nicht aus der Ruhe bringen. Sorgfältig füllt er die Eiszange mit Vanille, Schokolade, die Auswahl ist vielfältig und "alles hausgemacht." Darauf ist der 50-Jährige stolz. Allerdings kennt er auch die Schattenseiten – und manchmal muss der Laden einfach zugemacht werden, wie anderswo auch – Hitze hin oder her.

Eis herzustellen ist bei Toldos eine Familientradition. Vater Umberto hatte damit begonnen, 1965 ließ er sich in Vöhringen in der Ulmer Straße nieder. Er stammte aus Val di Zoldo, nahe beim Wintersportort Cortina d'Ampezzo gelegen. Für Sohn Thorsten stand schon als 14-Jähriger fest: "Ich werde wie Papa Gelatiere." Die Möglichkeiten, neue Eiskreationen zu schaffen, faszinierten ihn schon damals.