Die Gesundheitsregion plus im Kreis Neu-Ulm geht in die Verlängerung

Das Projekt im Kreis Neu-Ulm wird weitere fünf Jahre gefördert. Gesundheitsminister Holetschek betont in Illertissen, wie wichtig die Regionalbündnisse sind.

Kliniken, Pflegeeinrichtungen, Therapeuten, Präventivkräfte: Die Zahl der Einrichtungen und Einzelpersonen, die sich im Landkreis Neu-Ulm mit dem Thema Gesundheit beschäftigen, ist groß. Seit knapp fünf Jahren knüpfen sie unter dem Dach der Gesundheitsregion plus ein Netzwerk. Das soll nicht nur den Austausch untereinander erleichtern, sondern vor allem ganz konkrete Verbesserungen für die Gesundheitsversorgung der Menschen im Landkreis Neu-Ulm bringen. Beim Sommerempfang in Illertissen gab es jetzt eine gute Nachricht für die Netzwerker - und viel Zuspruch von Gesundheitsminister Klaus Holetschek.

Gestartet ist die Gesundheitsregion plus im Kreis Neu-Ulm im Jahr 2019, als damals 43. in Bayern. Dafür gab es Fördermittel in Höhe von insgesamt 200.000 Euro. Zum Jahresende 2022 lief die Förderung aus. Doch im Landkreis Neu-Ulm kann es weitergehen, wie Landrat Thorsten Freudenberger beim Sommerempfang im Vöhlinschloss Illertissen bekannt gab. "Die Finanzierung ist für fünf weitere Jahre gesichert", sagte der Landrat.

Gesundheitsregion plus reicht auch über die Neu-Ulmer Landkreisgrenzen

Damit kann auch Geschäftsstellenleiter Marc Löchner seine Arbeit fortsetzen. Er ist dafür zuständig, die unterschiedlichen Akteure im Gesundheitsbereich untereinander zu vernetzen. Dabei geht der Blick auch über die Landkreisgrenze hinaus, erklärt Löchner mit Blick auf Netzwerkpartner wie die Uniklinik Ulm oder aus dem Alb-Donau-Kreis.

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek, als Ehrengast beim Empfang dabei, sieht in den bayernweit inzwischen 63 Gesundheitsregionen plus einen wichtigen Faktor für die Verbesserung von Gesundheit und Pflege der Bevölkerung. Durch die Vernetzung vor Ort würden Lösungen oft viel schneller und unbürokratische gefunden - der Minister sieht darin besonders für den ländlichen Raum große Vorteile. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie habe das Netzwerk in kurzer Zeit neue Aufgaben übernommen und bewältigt. "Wir hatten wirklich oft schwierige Lagen, über die wir sprechen müssen", so Landrat Freudenberger. Gleichwohl passiere im Landkreis Neu-Ulm jeden Tag heilvolles, menschliches und gutes, über das es sich auszutauschen lohne.

Nächster Sommerempfang wird in Roggenburg stattfinden

Das Treffen in Illertissen soll nicht die letzte Gelegenheit dazu bleiben: Die Tradition des Sommerempfangs der Gesundheitsregion plus, im vergangenen Jahr in Oberfahlheim gestartet, soll auch nächstes Jahr fortgesetzt werden, dann wird es in Roggenburg stattfinden. "Wir versuchen, dabei die Museen unseres Landkreises kennenzulernen", erklärte Marc Löchner dazu. Die Gäste in Illertissen nahmen das Angebot gerne an und nutzten den Abend für einen Rundgang durch das Bayerische Bienenmusen.