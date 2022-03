Landkreis Neu-Ulm

Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen will mit Bauprojekten Geld verdienen

Plus Das Geldinstitut will vor allem an ihrem südlichen Hauptsitz Illertissen einiges verändern. An einigen Orten im Landkreis wird bald neu gebaut.

Von Ronald Hinzpeter

Erst die Pandemie, dann der Krieg in der Ukraine: Die Ereignisse der vergangenen beiden Jahre wirbeln die Geschäfte der Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen gehörig durcheinander. Einerseits bringt die drastisch anziehende Inflation das Kreditgeschäft wieder deutlich voran, andererseits wirkt sich der Trend zum Homeoffice massiv aus: Die Bank benötigt bei Weitem nicht mehr so viele Büroräume - und will nun frei werdende Flächen nutzen, um Geld zu verdienen. Das wirkt sich in Illertissen ganz besonders massiv aus, aber auch in anderen Orten des Landkreises Neu-Ulm wie Senden und Nersingen.

