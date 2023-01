Virtuelles Christbaumloben im Kreis Neu-Ulm: Das sind die Gewinner

Das virtuelle Christbaumloben von Illertisser Zeitung und Neu-Ulmer Zeitung ist beendet. Das sind die Gewinner unserer Leseraktion.

Aus den meisten Wohnzimmern sind die Christbäume am vergangenen Wochenende wieder ausgezogen. Einige besonders schöne Exemplare gab es in den vergangenen beiden Wochen auch bei uns im Internet zu sehen: Auch heuer hatten die Illertisser Zeitung und Neu-Ulmer Zeitung zum virtuellen Christbaumloben aufgerufen und viele haben mitgemacht. Jetzt stehen die drei Gewinner-Bäume fest, die bei unserem Voting die meisten Stimmen erhalten haben.

28 Bilder Wer hat den schönsten Christbaum? So haben Sie abgestimmt

Der Baum von Julian Frank aus Finningen hat es auf den dritten Platz geschafft - wahrscheinlich auch wegen der von seiner Mutter Simone Frank bemalten Christbaumkugeln. Platz zwei geht an den ungewöhnlichsten Christbaum im Rennen: Franz Krön aus Pfaffenhofen hat den "Zweitbaum" aus Treibholz aus der Iller selbst gebaut und daran besondere Christbaumkugeln aufgehängt, die er im Laufe der Jahre geschenkt bekam, weil am eigentlichen Christbaum der Platz knapp wurde.

Der schönste Christbaum kommt aus Illertissen

Der allerschönste Christbaum im Landkreis Neu-Ulm stand dieses Jahr allerdings in Illertissen: Ein Traum in Silber und Weiß, aufgestellt im Wohnzimmer von Katharina Breyer. Ihr Baum bekam mit Abstand die meisten Stimmen und ist damit der meist gelobte Christbaum in der Region.

Alle drei Gewinner dürfen sich über einen Preis freuen: Je eine Flasche Glüh-Gin von der Weißenhorner Brennerei Birkle wartet auf sie - zum Anstoßen auf ihre schönen Christbäume und vielleicht auch als Inspiration für das nächste Jahr - denn das nächste Christbaumloben von IZ und NUZ kommt bestimmt!