Diese Stellen kritisieren Radelnde im Landkreis Neu-Ulm

Lokal Alle Kommunen im Landkreis Neu-Ulm beteiligen sich heuer am Stadtradeln. Die Erkenntnisse der Radar-App werden nun für das Radkonzept ausgewertet.

Von Laura Mielke

426.507 Kilometer sind die 1918 Teilnehmenden des Stadtradelns innerhalb von drei Wochen geradelt. Ein Rekord, sagt Esther Schmid, Radverkehrsbeauftragte im Landkreis Neu-Ulm. Besonders war für sie, dass in diesem Jahr alle Städte und Gemeinden mitgemacht haben. Per App konnten die Radlerinnen und Radler Schäden und Verbesserungsvorschläge melden. Daraus will der Landkreis ein Radkonzept erarbeiten.

