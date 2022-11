Landkreis Neu-Ulm/Dietenheim

18:15 Uhr

Vorweihnachtliche Stimmung von Neu-Ulm über Dietenheim bis Kellmünz

Der Weihnachtsmarkt am Kloster Roggenburg ist wegen seiner Lage und der Beleuchtung besonders stimmungsvoll.

Plus Am ersten Adventswochenende haben mehrere Weihnachtsmärkte im Landkreis Neu-Ulm und in der Umgebung die Menschen angelockt. Das war dort alles geboten.

Artikel anhören Shape

Nach und nach erfasst die Vorfreude auf Weihnachten die ganze Region. Einen wesentlichen Beitrag dazu leisten die Weihnachtsmärkte mit besinnlicher Musik, Köstlichkeiten, Kunsthandwerk, Glühwein und Geselligkeit. Die Menschen genießen es sichtlich, ohne Corona-Beschränkungen über die Plätze zu schlendern. Unsere Redaktion hat am ersten Adventswochenende eine Tour unternommen – und die Märkte von Neu-Ulm über Dietenheim bis Kellmünz besucht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen