Landkreis Neu-Ulm

18:15 Uhr

Droht im Kreis Neu-Ulm in diesem Sommer noch eine Wespenplage?

Lokal Viele Menschen fühlen sich von Wespen gestört. Dagegen machen kann man nur wenig. Ein Imker und eine Bäckereiverkäuferin geben Tipps, wie man die Insekten loswird.

Von Laura Mielke, Gina Wölfli

Ob beim Grillen im Garten oder beim Eisessen in der Stadt: Wespen sind an den heißen Tagen lästige Begleiterinnen und verderben schnell die gute Laune. In diesem Jahr scheinen es zudem besonders viele zu sein. Doch die richtige Plage soll erst noch kommen, sagt Imker Benjamin Schnitzler. Das erkannte er bereits im vergangenen Winter. Da stellt sich die Frage: Was hilft gegen aufdringliche Wespen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen