Ehrungsrekord bei den Blaulicht-Kräften im Kreis Neu-Ulm

260 Männer und Frauen wurden für ihre Verdienste geehrt. Dabei ging es auch um den Einsatz der Helferinnen und Helfer aus dem Kreis Neu-Ulm im Ahrtal.

„Sie sind in vielfacher Weise Vorbilder in unserer Demokratie, die vom Mitmachen der Bürgerinnen und Bürger lebt.“ Das sagte Landrat Thorsten Freudenberger bei der jüngsten Ehrungsveranstaltung für Dienstjubilare und Fluthelfer von Feuerwehren, Bayerischem Roten Kreuz (BRK) und Technischem Hilfswerk (THW). In der Fuggerhalle in Weißenhorn wurden insgesamt 260 Einsatzkräfte ausgezeichnet – so viele wie noch nie.

171 langjährige Aktive erhielten für 25, 40 und 50 Jahre Dienst am Nächsten und dem Gemeinwohl das Ehrenzeichen der Bayerischen Staatsregierung. Landrat Thorsten Freudenberger überreichte die Auszeichnungen im Auftrag des Bayerischen Staatsministers des Innern, für Sport und Integration, Joachim Herrmann.

Helferinnen und Helfer aus dem Landkreis Neu-Ulm waren im Ahrtal

Eigens geehrt wurden zudem die 89 Einsatzkräfte der Blaulichtorganisationen aus dem Kreis Neu-Ulm, die im Juli 2021 bei der Überschwemmungskatastrophe im Ahrtal Hilfe leisteten. 42 Feuerwehrfrauen und -männer überreichte Landrat Freudenberger die rheinland-pfälzische Fluthilfemedaille, gestiftet von Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Gleiches gilt für 26 heimische Rettungskräfte des Bayerischen Roten Kreuzes. Die 21 Einsatzkräfte des THW bekamen die Fluthilfemedaille im Namen von Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Der Landrat sagte, die Katastrophe habe bewusst gemacht, wie wichtig es sei, „dass unsere Rettungs- und Hilfskräfte vor Ort und nach außen einsatzkräftig sind“.

Zu Beginn der Ehrungsveranstaltung fand eine Podiumsdiskussion statt, die der Pressesprecher der Kreisbrandinspektion, Wilhelm Schmid, moderierte. Landrat Freudenberger, Kreisbrandrat Bernhard Schmidt, BRK-Kreisbereitschaftsleiter Florian Schaich und Josef Kränzle als Vertreter der Arbeitgeber diskutierten über die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen. Dabei ging es in erster Linie um die positive Rolle der Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern, die ihr Personal für Rettungseinsätze freistellen.

Die Geehrten in der Übersicht:

50 Jahre: Roland Mayer (FF Fahlheim), Wilhelm Schneider (FF Weißenhorn), Jürgen Kolb ( Wasserwacht Ortsgruppe Illertissen), Peter Klose (Wasserwacht OG Weißenhorn)

40 Jahre: Siegfried Färber, Martin Huber und Bernhard Walk (FF Nersingen), Thomas Spann (FF Fahlheim), Roland Schmid ( Feuerwehr Oberelchingen), Helmut Behringer (FF Neuhausen), Karlheinz Wetzel (FF Holzheim), Nikolaus Braun, Hermann Jehle, Georg Mayer, Peter Riggenmann, Reinhold Riggenmann und Johann Stetter (FF Beuren), Walter Büchele (FF Balmertshofen), Josef Rupp, Michael Rupp und Ulrich Schmid (FFr Kadeltshofen), Thomas Schweiggert (FF Pfaffenhofen), Wolfgang Hornung (FF Roth-Berg), Eugen Sandner und Thomas Schlegel (FF Aufheim), Günther Mager (FF Hittistetten), Roland Walter (FF Senden), Reinhold Benz (FF Neu-Ulm Löschzug Holzschwang), Johannes Rüd (FF Neu-Ulm Löschzug Jedelhausen), Werner Denzel (FF Bellenberg), Peter Harder, Paul Neuhäusler und Jürgen Rueß (FF Ingstetten), Josef Bader (FF Meßhofen), Herbert Kübler, Johannes Schmid und Stephan Schmid (FF Roggenburg), Thomas Fiseli, Peter Ritter und Albert Roth (FF Attenhofen), Fridolin Mayer (FF Biberachzell), Werner Blum (FF Emershofen), Alois Rothermel (FF Oberhausen), Johann Roth und Josef Wöhrle (FF Oberreichenbach), Georg Meder (FF Weißenhorn), Erwin Finkele (FF Christertshofen-Rennertshofen), Franz Schrapp und Ewald Stussak (FF Nordholz), Armin Egger (FF Ritzisried), Alois Nießer (FF Oberroth), Anton Dolp (FF Unterroth), Anton Mensch, Hermann Mensch und Martin Schlecker (FF Weiler), Georg Remmler (FF Altenstadt), Oliver Junginger (FF Illereichen), Harald Schug, Wolfgang Schug und Kurt Wiest (FF Filzingen), Wolfgang Heckelmiller (FF Au), Martin Träger (FF Illertissen), Meinrad Ritter und Herbert Strang (FF Jedesheim), Ivo Lang, Dieter Thoma und Angelika Sipitzki (BRK Illertissen), Helga Heuter, Michael Raut und Manfred Wolf (BRK Vöhringen), Michael Heinrich, Ralf Heinrich, Erika Knolle, Werner Kohler, Josef Stölzle und Markus Wörsing (BRK Weißenhorn), Tobias Erdt (BRK Vöhringen), Günther Holland und Joachim Gerstenlauer (BRK Bellenberg), Dr. Stefan Thamasett (BRK Neu-Ulm), Angelika Obst (Wasserwacht Illertissen), Oswald Löwlein (Wasserwacht Neu-Ulm), Thomas Grünwied, Jürgen Schuster, Markus Sippach und Martin Wiedemann (Wasserwacht Senden).

25 Jahre: Frank Blöck und Bernd Gutmann (FF Nersingen), Anja Proske (FF Fahlheim), Steffen Hofmann (FF Straß), Jürgen Glöckle und Tobias Koch (FF Oberelchingen), Jochen Topitsch und Frederik Ulbricht (FF Unterelchingen), Manfred Riesenegger und Thorsten Thiel (FF Holzheim), Thomas Mayer (FF Beuren), Josef Schweiggart (FF Roth-Berg), Christian Kuschel (FF Aufheim), Tobias Stadler und Steffen Faßmann (FF Senden), Matthias Ölberger und Ulrik Fleige (FF Wullenstetten), Martin Niebling (FF Burlafingen), Dietmar Wetzel und Heiko Moser (FF Neu-Ulm Löschzug Ludwigsfeld), Martin Hauff (FF Steinheim), Markus Horber (FF Vöhringen), Michael Buhl und Sascha Peters (FF Bellenberg), Michael Blum (FF Ingstetten), Monika Walter (FF Meßhofen), Thomas Metzger und Jürgen Spiegler (FF Roggenburg), Matthias Glogger und Manuel Engelhart (FF Attenhofen), Bernhard Müller (FF Biberachzell), Hanspeter Dirr und Michael Zwiersch (FF Hegelhofen), Bernhard Kusterer und Stefan Moser (FF Oberhausen), Wolfgang Schlosser und Michael Wiedemann (FF Oberreichenbach), Jürgen Deschelmayer, Roland Held, Andreas Hörmann, Thomas Ilg, Bernhard Markthaler und Andreas Zeller (FF Bubenhausen), Martin Bestle, Bernhard Bezet, Markus Hammer, Jürgen Herner, Philipp Merkle, Armin Pfletschinger und Stefan Simmendinger (FF Weißenhorn), Marcus Baur, Tobias Burghart, Robert Fischer und Christian Reiser (FF Christertshofen-Rennertshofen), Andreas Kreck, Reinhard Lohmeier und Michael Wieländer (FF Gannertshofen), Daniel Dreier (FF Unterroth), Thomas Fitzke und Jörg Heil (FF Altenstadt), Bernd Birk (FF Filzingen), Markus Glöggler (FF Herrenstetten), Susanne Ertle und Monika Schöpf (FF Au), Florian Ritsche und Tobias Träger (FF Illertissen), Stefan Utz (FF Illertissen Löschzug Betlinshausen), Verena Czasch und Jens Hagstotz (BRK Neu-Ulm), André Scholz (BRK Vöhringen), Peter Schlander (BRK Weißenhorn), Christoph Nießner und Franz Schmidt (Wasserwacht Illertissen), Martina Köhler und Timo Wolpert (Wasserwacht Ortsgruppe Neu-Ulm), Matthias Häger (Wasserwacht Senden), Kerstin Forster, Andreas Hosch, Christoph Mayer und Markus Zahn (Wasserwacht Weißenhorn), Daniel Buck, Achim Niederwieser, Michael Ohmann, Jahn Schmidt und Tobias Würth (THW). (AZ)