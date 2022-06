Ein Prosit den Maibaum-Siegern aus Pfuhl

Der Maibau des Pfuhler Vereinsrings hat die Online-Abstimmung unserer Redaktion gewonnen. Jetzt gab es dafür den flüssigen Lohn.

Zwei Jahre lang musste der Maibaumwettbwerb unserer Redaktion pausieren, dafür war der Neustart umso schöner: Am Samstag erhielten die Siegerinnen und Sieger aus Pfuhl im sonnendurchfluteten Biergarten der "Traube" in Bellenberg ihren Lohn. Schöner hätte es nicht sein können.

Die Pfuhler bekommen die meisten Maibaum-Klicks

Bekanntlich hat der Maibaum des Vereinsrings bei der Abstimmung die meisten Klicks auf sich vereinigen können. Doch lange sah es so aus, als könnte eher der Baum aus Burlafngen die Nummer eins werden. Warum es doch noch für die Pfuhler geklappt hat, erklärt sich Jochen Held, Vorsitzender des Feuerwehr-Verein so: Kurz vor Abschluss der Online-Abstimmung hatte es im Stadtteil noch zwei Feste gegeben, eines davon war das allseits beliebet Hühnerfest. Das habe wohl für einen zusätzlichen "letzten Motivationsschub" gesorgt, bei dem Voting mitzumachen. So konnten die Pfuhler den Wettbewerb letztlich für sich entscheiden.

Zur Inneren Stärkung gibt es Maibaum-Freibier

Um den Lohn für den schönen Baum entgegen zu nehmen, waren je eine Delegation der Böllerschützen und der Feuerwehr in die "Traube" gekommen. Dort wartete auf sie ein 30-Liter-Fass Ulmer Gulden der Memminger Brauerei. Zur inneren Stärkung gab es 60 Liter Freibier für alle im Biergarten. Und so wurde es dann eine fröhliche Siegesfeier an einem lauen Frühsommerabend.

Lesen Sie dazu auch