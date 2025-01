Vom Besitzer verstoßen: Kater Fred findet in Bucher Firma ein neues Zuhause

Sie erschrecken sich vor ihrem eigenen Schatten, strecken die Zunge raus oder recken ihre Pfoten einem echten Tiger entgegen: Unter der Rubrik „Orange Cat Behaviour“ kursieren in den sozialen Medien unzählige Videos und Memes von roten Katzen, die etwas Tollpatschiges oder Dummes machen. Sie gelten gemeinhin als freundlich und verschmust, aber eben auch als unberechenbar und etwas dümmlich. Dabei ist das, was der rote Kater Fred in seiner Nachbarschaft in Buch erreicht hat, ganz und gar nicht dumm: Als er bei seinen ursprünglichen Besitzern nicht mehr willkommen war, suchte er sich gleich zwei neue Herrchen, die ihn zuverlässig mit Fressen versorgten. Sie gewannen ihn letztendlich so lieb, dass sie ihm eine eigene kleine Hütte spendierten.

„Von der Terrassentür aus guckte mich eine Katze an“, erinnert sich Stephan Wenzel. „Sie ging einfach rein, durch das Haus und hat gefressen. Das lief ganz gut für sie.“ Wenzel ist Geschäftsführer der gleichnamigen Unternehmensberatung in Buch. Er und seine Lebensgefährtin Sylvia Bauer haben selbst zwei Katzen. Seit Fred vor zwölf Jahren das erste Mal auf ihrer Terrasse aufgetaucht ist, haben sie drei.

Wegen eines Hirntumors hat der Kater nur noch ein Auge

Für das Team der Unternehmensberatung ist der Kater seither „Feel-Good-Manager“, denn die Büroräume befinden sich im Wohnhaus des Paares. „Wenn wir telefonieren, setzt er sich provokativ in die Mitte und miaut, oder er scharwenzelt auf dem Tisch“, erzählt Mitarbeiterin Ines Löbel belustigt. Fred sei sehr verschmust, komme und gehe aber nach Belieben. „Wenn es ihm hier zur langweilig ist, geht er zu den Nachbarn“, sagt Stephan Wenzel. Vielleicht aufgrund seines orangefarbenen Fells heißt er da aber nicht Fred, sondern Sunny.

Katzenfutter und Leckerlis bekommt der Kater bei beiden Familien. Tierarztbesuche bezahlen jedoch Bauer und Wenzel. Und diese waren früher regelmäßig notwendig, weil der Kater gerne raufte und sich dabei häufig Wunden zuzog. Heute hat sein Verteidigungsdrang etwas nachgelassen, sagt Wenzel – „seit der Operation“.

Freds Hütte in Buch ist sogar beheizt

Vor etwa zwei Jahren bemerkten Bauer und Wenzel, dass sich das Auge des Katers seltsam dunkel verfärbt hatte. Beim Tierarzt stellte sich dann heraus: Fred hat einen Hirntumor. Diesen ließen Wenzel und Bauer mitsamt dem linken Auge in einer speziellen Augenklinik für Hunde und Katzen in Augsburg entfernen. Ganze sechs Wochen musste Fred dort ausharren, bevor er wieder nach Buch durfte. Dass er nur noch ein Auge hat, beeinträchtige ihn im Alltag nicht. Lediglich kurz nach der OP habe er sich einmal verschätzt, als er auf eine Mauer springen wollte, erzählt Bauer. „Da hat er sich überschlagen.“

Auf der Terrasse hat Kater Fred seine eigene kleine Hütte, und die ist sogar mit einer Fußbodenheizung ausgestattet. Foto: Sophia Krotter

Wie alt der Kater genau ist, wissen Bauer und Wenzel nicht. 15 Jahre dürften es aber schon sein, schätzen sie – ein fortgeschrittenes Alter für eine Katze. Obwohl er die Firma mehrmals am Tag besucht, ist Fred eine „Draußen-Katze“, wie Wenzel sagt. Damit er im Winter nicht friert, schaffte das Paar vor ein paar Jahren eine kleine Hütte für ihn an. Ungefähr 200 Euro habe sie gekostet, schätzt Bauer. Dafür ist die Ausstattung mit Fußbodenheizung und Schaffell aber luxuriös – und genau das Richtige für einen gemütlichen Lebensabend.