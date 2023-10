Eine Menge Premieren: Das ist neu beim Lions-Adventskalender 2023

Das Benefiz-Projekt geht in die sechste Runde - und hat dieses Mal eine ganze Menge Neues zu bieten. Der Hauptpreis kommt dieses Jahr von unserer Zeitung.

Wer sich dieses Jahr einen der 8500 Lions-Adventskalender sichert, hat die Qual der Wahl: Er kann nämlich zwischen zwei weihnachtlichen Motiven aussuchen. Dass mit Olga Heimbach und Kurt Janisch dieses Jahr zwei Künstler die Vorlagen geliefert haben, ist nur eine der Premieren bei der sechsten Auflage des Benefizprojekts des Lions-Clubs Illertissen.

Die zweite Premiere steckt ebenfalls in den beiden Kalendermotiven: Denn zum ersten Mal konnten Künstlerinnen und Künstler aus der Region ihre Bilder in einem Wettbewerb einreichen, eine Jury des Lions-Clubs wählte dann unter 14 Vorschlägen die beiden Sieger aus.

Zwei Motive aus Illertissen auf dem Lions-Adventskalender

Olga Heimbach verrät, dass sie das Bild schon vor einiger Zeit gemalt hatte - in der Hoffnung, dass es sich für den Adventskalender eignen wird. Ihr Bild zeigt das Illertisser Rathaus, das früher einmal eine Schule gewesen ist - davor tollen Kinder in rot-weißen Weihnachtsmannkostümen um einen hell erleuchteten Christbaum. Kurt Janisch hat mit seinem Bild einen Volltreffer bei den Lions gelandet - denn das Damwild, das sich auf seinem Bild vor dem Illertisser Schloss tummelt, gehörte einem unlängst verstorbenen Mitglied des Clubs. Bei Bürgermeister Jürgen Eisen, der wieder die Schirmherrschaft über das Projekt übernommen hat, ist die Freude groß, dass es heuer gleich zwei Wahrzeichen der Stadt auf den Adventskalender geschafft haben.

Hinter den 24 Türchen stecken auch dieses Jahr wieder tolle Preise, gestiftet von Sponsoren aus der Region. Auch Illertissens Bürgermeister Jürgen Eisen zählt dieses Jahr zu den Spendern - womit wir bei der nächsten Premiere angelangt sind. Insgesamt 473 Preise gibt es zu gewinnen, neben vielen Gutscheinen unter anderem die Nutzung von Autos übers Wochenende, Hochdruckreiniger oder eine Bügelstation. Der wertvollste Preis kommt in diesem Jahr von der Illertisser Zeitung und Neu-Ulmer Zeitung: Zwei Businesstickets für ein Heimspiel des 1. FC Heidenheim in der Bundesliga-Saison 2023/24 im Wert von 720 Euro warten auf einen glücklichen Gewinner oder eine Gewinnerin.

Adventskalender der Lions sind immer heiß begehrt

Die Adventskalender dürften wieder heiß begehrt sein - auch, wenn sie dieses Jahr mit sechs Euro etwas teurer geworden sind. "Zwei Jahre in Folge sind die Druckkosten gestiegen, deswegen konnten wir den bisherigen Preis von fünf Euro nicht beibehalten", sagt Roland Kober, der bei den Lions für das Projekt zuständig ist. Die winzige Erhöhung ist aber nur ein kleiner Preis dafür, dass der Lions Club mit dem Erlös wieder karitative Einrichtungen und Projekte in der Region unterstützen kann. Ein großer Anteil des Erlöses soll auch heuer wieder an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, gehen, die damit unverschuldet in Not geratene Menschen unterstützt.

Der Verkauf startet am Dienstag, 17. Oktober. Schnell sein lohnt sich auf jeden Fall - denn schon wie in den vergangenen Jahren dürften die Adventskalender wieder rasant ausverkauft sein. "Wir haben 71 Verkaufsstellen, an denen es die Kalender geben wird", sagt Roland Kober. In Illertissen, Weißenhorn, Vöhringen, Senden und Babenhausen werden die begehrten Adventskalender angeboten - die Internetseite der Lions verrät, wo genau.

Auch für den Notar in Illertissen ist der Adventskalender eine Premiere

Ende November werden die Gewinnzahlen gezogen. Und auch hier gibt es eine Premiere: Zum ersten Mal beaufsichtigt Illertissens neuer Notar Benedikt Strauß die Ziehung. Zu finden gibt es die Zahlen wie gewohnt ab dem 1. Dezember täglich in der Illertisser Zeitung und der Neu-Ulmer Zeitung sowie online unter www.lions-illertissen.de