Eine Weihnachtsgeschichte für Kinder: Kobis größter Auftritt

Auf einer Wolke reist Linus mit einem Schutzengel um die Welt und in vergangene Zeiten. Sie treffen Menschen, die ihnen ganz besondere Geschichten erzählen.

Helga Hober aus Vöhringen hat ein christliches Kinderbuch verfasst, mit vielen Kurzgeschichten, die zu einer großen Geschichte zusammengefasst sind. Aus diesem Buch, „Eine himmlische Reise“, stammt die Geschichte, die sie für uns zur Verfügung gestellt hat.