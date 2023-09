Landkreis Neu-Ulm

Einschulung 2023 im Kreis Neu-Ulm: Was kosten Hefte und Stifte?

Stifte, Hefte und Mappen so weit das Auge reicht. In der City Papeterie in Weißenhorn stehen alle Zeichen auf Schulanfang.

Plus Von Anspitzer bis Zirkel: Die Liste der Unterrichtsmaterialien zum Schulanfang ist lang, die Preise stark gestiegen. So können Familien trotzdem Geld sparen.

Von Rosaria Kilian

Eine Woche noch, dann geht die Schule in Bayern wieder los. Für viele Kinder ist die Einschulung ein aufregendes Erlebnis. Für die Eltern stehen davor viele Besorgungen an. Der Ansturm auf Schreibwarengeschäfte und Drogerien ist an den Tagen vor Schulbeginn für gewöhnlich groß. In diesem Jahr allerdings sei die Situation im Landkreis Neu-Ulm "ein wenig entzerrt", sagt Sonja Schrapp. Sie leitet die City-Papeterie, die Filialen in Illertissen und Weißenhorn betreibt. "Viele Schulen im Landkreis haben die Listen dieses Jahr schon früher herausgegeben", begründet Schrapp diese Beobachtung. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass die Preise für Hefte, Stifte und Mappen stark angestiegen sind.

Die Lehrkräfte verteilen zum Schulanfang üblicherweise eine Liste mit allen Materialien, die Schulkinder benötigen. Darauf stehen Dinge wie Hefte und Blöcke, Bastelsachen, Stifte, Umschläge für Bücher und manchmal sogar Equipment für den Sportunterricht. Wer solch eine Liste von oben bis unten komplett neu kaufen will, muss mitunter tief in die Tasche greifen. Bei manchen Schulen kommen bis zu 140 Euro zusammen, sagt Schrapp. Es gebe aber Möglichkeiten, Geld zu sparen. Die Expertin schlägt vor, dass man beispielsweise nicht immer die teuren Markenprodukte wählt. Auch legen nach Schrapps Einschätzung immer mehr Schulen und Eltern Wert darauf, dass Dinge wie Blöcke oder Bastelutensilien auch über mehrere Schuljahre hinweg verwendet werden können.

