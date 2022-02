Eis und Schnee machen Autofahrern zu schaffen

Schneematsch auf der Straße und Eisplatten auf Lastwagen bringen Autofahrer auf der A7 in Gefahr. Bei Illertissen, Altenstadt und Vöhringen ereignen sich Unfälle.

Am Montagmorgen hat es bei winterlichen Straßenverhältnissen auf der A7 im Landkreis Neu-Ulm mehrmals gekracht. Bei Verkehrsunfällen auf Höhe Altenstadt, Illertissen und Vöhringen entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Gegen halb sechs in der Früh wollte ein 46-Jähriger bei Altenstadt auf der A7 in Fahrtrichtung Füssen mit seinem Auto auf mit Schneematsch bedeckter Fahrbahn ein Lkw-Gespann überholen. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Wagen ins Schleudern, streifte das Führerhaus des Lastwagens und kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte er mit einem Leitpfosten und einem Verkehrszeichen. Es entstand glücklicherweise nur Sachschaden in Höhe von etwa 4500 Euro.

Unfall bei Illertissen: 20-Jährige wird leicht verletzt

Kurz nach 7 Uhr war eine 20-Jährige mit ihrem Renault auf der A7 in Richtung Füssen unterwegs. Auch sie kam wegen nicht angepasster Geschwindigkeit bei Schneeglätte bei Illertissen mit ihrem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte anschließend gegen die Mittelleitplanke. Danach kam das Fahrzeug wieder zurück auf den rechten Fahrstreifen und kollidierte hier mit einem Opel-Kastenwagen. Die Fahrerin wurde leicht verletzt in eine Klinik gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 10.000 Euro.

Ein großes Problem im winterlichen Straßenverkehr bleibt weiterhin Eis, das sich auf Lastwagen bildet und zu gefährlichen Geschossen werden kann. Gegen Mittag traf es einen 32-Jährigen, der mit seinem BMW hinter einem polnischen Lkw-Zug auf der A7 in Höhe Vöhringen Richtung Füssen fuhr. Plötzlich löste sich vom Dach des Anhängers eine Eisplatte und fiel auf die Windschutzscheibe des Autos. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Er musste vor Ort eine Sicherheitsleistung im unteren dreistelligen Bereich bezahlen. An der Windschutzscheibe entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. (AZ)