Erhebliche Mängel: Landratsamt untersagt Weiterbetrieb von zwei Teststellen

Lokal Nach einer Beschwerde kontrollieren Vertreter des Landratsamts zwei Corona-Teststationen im Landkreis Neu-Ulm. Diese hielten Hygienevorgaben nicht ein.

Das Landratsamt Neu-Ulm hat zwei Corona-Teststellen im Landkreis vorerst den Weiterbetrieb untersagt. Maßgeblich dafür waren "erhebliche hygienische Mängel", die bei einer Überprüfung der Teststationen festgestellt wurden. Wie die Behörde mitteilt, hatte der Öffentliche Gesundheitsdienst gemeinsam mit dem Fachbereich Gesundheitsrecht des Landratsamts die Probleme entdeckt, nachdem eine Beschwerde aus der Bevölkerung eingegangen war. Ein Weiterbetrieb der Teststellen wurde bis zur Behebung der Mängel untersagt. Zu deren Standort macht das Landratsamt bewusst keine Angaben. Unklar ist auch, ob es sich um Teststellen eines oder von verschiedenen Betreibern handelt.