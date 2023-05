Erziehungsberater erklären, wie Gefühle zu meistern sozialer macht

Eltern spielen bei der Entwicklung der emotionalen Intelligenz ihrer Kinder eine wichtige Rolle. Erziehungsberater im Kreis Neu-Ulm erklären, wie es funktioniert.

Die Unterlippe fängt an zu beben, das kleine Gesicht verzieht sich, und schon kullern große Tränen über die Wangen: Eltern können oft regelrecht beobachten, wie eine Emotion ihr Kind überwältigt. Im Lauf der Kindheit lernen Mädchen und Jungen, ihre Gefühle zu verstehen, sie zu benennen, mit ihnen umzugehen und auch die Emotionen anderer zu interpretieren. Diese emotionale Kompetenz hilft ihnen ihr ganzes Leben lang. Eltern nehmen eine wichtige Vorbildfunktion ein und können bei der Entwicklung dieser Fähigkeiten unterstützen sowie anleiten. Wie das geht, erklärt Sabine Grau von der KJF Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung im Landkreis Neu-Ulm.

"Kinder sollen erfahren, dass alle Emotionen berechtigt sind. Gefühle wie Wut oder Traurigkeit machen uns darauf aufmerksam, dass wir uns um nicht erfüllte Bedürfnisse kümmern sollten. Umso wichtiger ist es, diese 'Warnsignale' wahrzunehmen und zu verbalisieren", sagt Sabine Grau. "Bei der Emotionsregulation brauchen Kinder häufig noch Unterstützung von uns Erwachsenen – denn der angemessene Umgang mit plötzlich auftauchenden Gefühlen will gelernt sein", so die Erziehungsberaterin.

Emotionale Kompetenz fördern: Neu-Ulmer Erziehungsberater erklären, wie das geht

Emotionale Kompetenz hilft dabei, sich gut im sozialen Rahmen bewegen zu können, und beeinflusst auch unsere Beziehungsfähigkeit. Wer emotionale Kompetenz besitzt, kann engere und stabilere Bindungen eingehen und hat ein gutes Gespür für soziale Situationen. Außerdem können die eigenen Bedürfnisse besser wahrgenommen und Gefühle sozial angemessen gesteuert werden. All das bringt Vorteile im Umgang mit anderen – ob im familiären, freundschaftlichen oder beruflichen Umfeld.

So können Eltern die emotionale Kompetenz von Kindern stärken:

Gutes Vorbild sein: Eltern sind Vorbilder, an deren Umgang mit Emotionen sich ein Kind orientiert. Über sie – sowie über andere Bezugspersonen und Gleichaltrige – lernt das Kind, wie Gefühle zu bewerten sind und wie man auf sie reagiert. Gut ist es, wenn Eltern vermitteln, dass alle Gefühle ihre Daseinsberechtigung haben und ernst genommen werden sollten.

: Indem Eltern mit ihrem Kind über Emotionen sprechen, helfen sie ihr oder ihm dabei, diese zu deuten und einzuordnen. Eltern können dafür eigene Gefühle beschreiben, die Emotionen des Kindes erklären und gemeinsam mit dem Kind über Gefühle anderer sprechen. Dafür können sie Alltagssituationen nutzen. Möchte ein Kind einmal nicht über eigene Gefühle oder die von anderen sprechen, ist das auch okay. Hier sollten Eltern sensibel reagieren und nichts erzwingen. Emotionale Kompetenz entwickelt sich über einen langen Zeitraum – sie steht und fällt nicht mit einzelnen Situationen. Nicht von Gefühlen anstecken lassen: Es passiert schnell, dass Eltern die Emotionen ihrer Kinder aufsaugen. Sie werden dann zum Beispiel selbst wütend, wenn das Kind wütend ist, etwa weil sie die Situation als Aggression ihnen gegenüber interpretieren. Eltern sollten in emotionsgeladenen Situationen stattdessen bestmöglich versuchen, einen Schritt zurückzutreten, und auf das Bedürfnis, das die Ursache der Emotion des Kindes ist, schauen. So können sie reflektierter darauf reagieren. (AZ)

Info: In Neu-Ulm und Illertissen können sich Familien an Sabine Grau und ihr Team von der KJF Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung für den Landkreis Neu-Ulm wenden. Erreichbar sind die Experten unter www.kjf-kinder-jugendhilfe.de/erziehungsberatung sowie in Neu-Ulm, Marlene-Dietrich-Straße 3, Telefon: 0731 76050, E-Mail: eb.neu-ulm@kjf-kjh.de und in Illertissen in der Ulmer Straße 20, Telefon: 07303/901810, E-Mail: eb.illertissen@kjf-kjh.de