Es bleibt bei 2G-Regel in der Gastronomie: So ist die Stimmung im Kreis Neu-Ulm

Plus Bayern geht einen Sonderweg ohne Tests für Besuche in Restaurants, Cafés und Bars. Die Neu-Ulmer Kreisvorsitzende des Gaststättenverbands ist erleichtert.

Aufatmen bei Gastronomen auch im Landkreis Neu-Ulm: Obwohl die Ministerpräsidentenkonferenz sich für flächendeckend 2G-Plus in der Gastronomie ausgesprochen hat, schlägt Bayern einen Sonderweg ein. Wer ein Restaurant oder Café besuchen möchte, braucht nur einen Nachweis über seine zweimalige Corona-Impfung oder seine Genesung von der Krankheit.