Ex-Linken-Chef wettert in Neu-Ulm gegen die Bundesregierung

Lokal Der frühere Parteivorsitzende Klaus Ernst spricht bei der Jubiläumsfeier der Linken in Neu-Ulm. Zur deutschen Ukraine-Politik hat er eine klare Meinung.

Der Kreisverband Günzburg/Neu-Ulm der Partei Die Linke hat kürzlich im Neu-Ulmer Café d’Art sein 15-jähriges Bestehen gefeiert. Er hatte sich am 26. Juli 2007 in der früheren Gaststätte Bad Wolf gegründet, gut einen Monat, nachdem die Partei bundesweit durch die Verschmelzung von WASG und PDS entstanden war. Zum kleinen Jubiläum hatte der Kreisverband Klaus Ernst eingeladen, den Mitbegründer der Linken, der dann markige Worte sprach – auch über den Ukraine-Krieg.