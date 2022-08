Fachberaterin bittet um Unterstützung für die Rettung der Sprach-Kitas

Lokal Zwölf Sprach-Kitas im Kreis Neu-Ulm haben zusätzliche Ressourcen für die sprachliche Entwicklung der Kinder. Doch das Bundesprogramm steht vor dem Aus.

Pädagoginnen und Pädagogen in ganz Deutschland ärgern sich über eine Ankündigung des Bundesfamilienministeriums. Weil die Ampel-Koalition Geld einsparen möchte, soll das Bundesprogramm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ zum Jahresende beendet werden. Auch Lisa Groß, Fachberaterin der Sprach-Kitas des Verbundes der Volkshochschule im Landkreis Neu-Ulm, kann das nicht nachvollziehen. Sie möchte sich für die Fortführung der aus ihrer Sicht wertvollen Arbeit der Einrichtungen einsetzen und ruft Bürgerinnen und Bürger dazu auf, eine Petition zur Rettung der Sprach-Kitas zu unterzeichnen.