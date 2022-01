Feste Termine für Kinderimpfungen: Wie kommt das im Landkreis Neu-Ulm an?

Plus Seit der vergangenen Woche bietet der Landkreis Neu-Ulm feste Termine für Impfungen von Kindern an. Welchen Zulauf die ersten drei Tage fanden.

Bilder von Giraffen und Elefanten begleiten den Weg zur Impfung: Seit der vergangenen Woche gibt es feste Termine, an denen sich Kinder im Landkreis Neu-Ulm gegen das Coronavirus impfen lassen können. Wie wird das Angebot angenommen? Und wie viele Jugendliche lassen sich bereits boostern?