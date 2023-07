Landkreis Neu-Ulm

Feuerwehr im Dauereinsatz: Unwetter richtet schwere Schäden an

Plus Die Aufräumarbeiten der Unwetternacht sind noch nicht zu Ende, da gehen schon die nächsten Gewitter über dem Kreis Neu-Ulm und dem Unterallgäu nieder.

Am Martinsplatz in Illertissen arbeiten am Mittwochmorgen Feuerwehrleute und die Mitarbeiter des Illertisser Bauhofs Hand in Hand, um die Verwüstungen des Unwetters zu beseitigen. Auf dem Grünstreifen in der Illertisser Innenstadt liegen einige schwere Äste auf dem Boden, die Straßen sind notdürftig freigeräumt. Trotzdem muss die Straße um den Platz herum zunächst gesperrt bleiben, sagt Christopher Abt vom Illertisser Bauamt und zeigt auf einige der Äste in den Baumkronen der Kastanien. Sie sind halb abgebrochen und damit gefährlich. Viel Zeit bleibe allerdings nicht, die Äste abzusägen, sagt Abt. Schon für den Nachmittag ist das nächste Gewitter vorhergesagt. "Wir müssen das kurze Zeitfenster nutzen, um die Straßen, die Passantinnen und Passanten und die umliegenden Häuser zu schützen." Das Zeitfenster ist kurz: Schon am Nachmittag meldet die Nina-Warnapp die nächsten Unwetter, die Einsatzkräfte bekommen kaum eine Atempause.

Insgesamt 550 Einsätze registriert das für den Kreis Neu-Ulm und das Unterallgäu zuständige Polizeipräsidium Schwaben Süd/West in Kempten allein bis Mittwochmorgen, am Nachmittag kommen weitere dazu. Die Feuerwehr Illertissen wird mehrfach wegen Wasser im Keller alarmiert, die Wache muss vorläufig dauerhaft besetzt werden. Straßen im Stadtgebiet sind überflutet wegen verstopfter Kanalabflüsse, die Feuerwehr rückt aus, um Schächte sauberzumachen.

