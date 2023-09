Flohmärkte rund ums Kind: Das sind die Termine im Herbst im Kreis Neu-Ulm

Kindergärten, Schulen und Vereine im Kreis Neu-Ulm veranstalten im Herbst wieder Basare und Flohmärkte Rund ums Kind. Ein Überblick über die nächsten Termine.

Spielsachen, Kleidung, Schuhe, Fahrzeuge, Babyausstattung: Das Angebot bei den Flohmärkten und Basaren rund ums Kind ist groß. Wir geben einen Überblick über Termine der Region.

Eine Bitte der Redaktion: Sollten Sie einen Kinderflohmarkt im Landkreis Neu-Ulm veranstalten oder von einem wissen, teilen Sie ihn uns mit einer E-Mail an redaktion@nuz.de oder redaktion@illertisser-zeitung.de mit. Wir nehmen ihn dann in die Liste auf. Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

Altenstadt: Der Markt Altenstadt veranstaltet einen Kleider- und Spielzeugmarkt „Rund ums Kind“ am Samstag, 23. September, von 10 bis 12 Uhr in der Schulturnhalle der Grundschule, Schulplatz 1. Schwangere mit Mutterpass dürfen bereits ab 9.30 Uhr einkaufen. 15 Prozent des Erlöses kommen dem Kindergarten „Zum Guten Hirten“ Altenstadt und der Grundschule Altenstadt/Osterberg zu Gute.

Bellenberg: Einen Kinderkleidermarkt veranstalten das Haus des Kindes und der Fußballverein Bellenberg am Samstag, 30. September, von 13.30 bis 15.30 Uhr in der Turn- und Festhalle. Einlass für Schwangere ist bereits um 13 Uhr.

Jedesheim: Beim Kindergarten Jedesheim findet am Sonntag, 24. September, der Kleidermarkt von 10.30 bis 12 Uhr statt. Einlass für Schwangere ab 10.00 Uhr.

Kellmünz: Der dritte Baby- und Kinderbasar in Kellmünz findet am Samstag, 16. September, von 13.30 bis 15.30 Uhr im Schützenheim statt. Schwangere können hier schon von 13 bis 13.30 Uhr einkaufen. 16 Prozent des Erlöses sowie die Anmeldegebühr kommen Krabbelgruppe, Kindergarten und Schule zugute. Neben Kaffee und Kuchen gibt es hier auch eine Tombola.

Nersingen: Die Grundschule Nersingen veranstaltet am Samstag, 18. November, in der Gemeindehalle ihren Spiel- und Fahrzeugflohmarkt. Von 9.30 bis 11 Uhr kann dort eingekauft werden.

Oberroth: Der Kleider- und Spielzeugbasar Oberroth ist am Sonntag, 17. September, von 14 bis 15.30 Uhr geplant. Im Vereinsheim Oberroth werden Spielsachen, Bücher, Kindersitze, Kinderfahrzeuge, Schuhe sowie Herbst- und Winterkleidung bis Größe 176 angeboten. 20 Prozent vom Erlös kommen gemeinnützigen Zwecken zugute.

Vöhringen: Der Elternbeirat der Kindertagesstätte Nord in Vöhringen veranstaltet am Samstag, 7. Oktober, von 12 bis 14 Uhr in der Aula der Grundschule Nord, Falkenstraße 23, einen Flohmarkt rund ums Kind. Einlass für Schwangere mit Mutterpass ab 11.30 Uhr. Der Erlös kommt den Kindern der Kindertagesstätte zugute.

Witzighausen: Ein Kinderflohmarkt findet am Samstag, 16. September, von 11 bis 15 Uhr auf dem Gelände der Gemeinschaftshalle Witzighausen statt (bei schlechtem Wetter in der Halle). Ein Foodtruck vom Dorfladen und ein Kuchenbuffet vom Elternbeirat des Kindgartens runden das Programm ab. (AZ)