Landkreis Neu-Ulm

17:45 Uhr

Frau schlägt, beißt, beleidigt Polizisten: Richterin ist schockiert

Eine 35-Jährige aus dem südlichen Landkreis hatte in einer Pizzeria randaliert und landete deshalb vor Gericht.

Plus Eine Frau randaliert in einer Pizzeria in Illertissen. Die alarmierten Polizisten attackiert und beleidigt sie massiv. Dafür musste sie sich vor Gericht verantworten.

Von Wilhelm Schmid Artikel anhören Shape

Gerade noch an einer Gefängnisstrafe vorbeigeschrammt ist eine 35-Jährige aus dem südlichen Landkreis: Sie hatte sich vor dem Amtsgericht Neu-Ulm wegen einer Reihe von Straftaten zu verantworten, die sie im Mai des vergangenen Jahres in einer Illertisser Pizzeria begangen hatte. Ihre derben Beleidigungen und die Härte des Widerstands schockierten auch das Gericht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen