Freudenberger-Nachfolge: Eva Treu ist CSU-Kandidatin für Landratswahl

Die CSU im Kreis Neu-Ulm hat mit Eva Treu als erste Partei eine Kandidatin für die Nachfolge von Landrat Thorsten Freudenberger nominiert. Gewählt wird im Januar.

Es ist entschieden: Die CSU im Landkreis Neu-Ulm geht mit Eva Treu in den Wahlkampf um den Landratsposten. Die Kreisversammlung der Partei nominierte die 30-Jährige am Freitagabend bei ihrer Versammlung im Gasthof Hirsch in Attenhofen. Treu erhielt 55 von 90 Stimmen. Daneben hatten sich auch Michael Obst und Jessica Kulitz um die Kandidatur beworben. Obst kam auf 37, Kulitz auf zwölf Stimmen.

Die CSU ist damit die erste Partei, die eine Kandidatin für die Landratswahl nominiert hat. Seit Freitag können Wahlvorschläge beim Neu-Ulmer Landratsamt eingereicht werden, bis zum 23. November müssen alle Vorschläge abgegeben sein.

Treu ist im Neu-Ulmer Stadtteil Finningen aufgewachsen und wohnt inzwischen in Pfuhl. Die Mutter eines 2021 geborenen Sohnes arbeitet an der Hochschule in Biberach sowie im elterlichen Betrieb in Finningen und gehört seit 2020 dem Stadtrat sowie dem Kreistag Neu-Ulm an.

Amtszeit von Landrat Freudenberger endet am 30. Oktober

Wie berichtet, endet die Amtszeit von Landrat Thorsten Freudenberger am 30. Oktober, nachdem er am 8. Oktober als Abgeordneter des bayerischen Landtags für den Stimmkreis Neu-Ulm gewählt worden war. Stellvertretender Landrat Erich Winkler wird die Amtsgeschäfte übernehmen, bis eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger gefunden ist. Bereits am 27. Oktober wird Freudenberger in einer Feier mit geladenen Gästen in Senden offiziell verabschiedet.

Die Wahl der neuen Landrätin oder des neuen Landrats wird am Sonntag, 14. Januar 2024, stattfinden. Der Kreisausschuss hatte den Termin am Freitagvormittag beschlossen, die Regierung von Schwaben hat zugestimmt.

