Freudenberger-Nachfolge: Das ist der Zeitplan für die Landrats-Wahl

Nach der Wahl von Thorsten Freudenberger als Landtagsabgeordneter wird sich im Landratsamt Neu-Ulm einiges ändern. Jetzt gibt es erste Infos zum Zeitplan.

Landrat Thorsten Freudenberger wechselt als Abgeordneter in den Bayerischen Landtag. Damit stehen für den Landkreis Neu-Ulm einige Veränderungen an - und die nächste Wahl steht schon bald ins Haus.

Die Wahl von Freudenberger als Landtagsabgeordneter macht die Wahl einer neuen Landrätin beziehungsweise eines neuen Landrats für den Landkreis Neu-Ulm erforderlich, informiert das Landratsamt. Eine Vertretung sowie geregelte Übergangszeit ist entsprechend gesichert. Die nächsten Schritte sind bereits genau geplant. Bis zur konstituierenden Sitzung des Landtags, die am 30. Oktober ansteht, bleibt Thorsten Freudenberger als Landrat im Amt. Ab dem 31. Oktober wird dann stellvertretender Landrat Erich Winkler die Amtsgeschäfte übernehmen. Der Nersinger Bürgermeister war im Dezember neu ins Amt gewählt worden.

Ein möglicher Termin für die Landratswahl im Kreis Neu-Ulm steht bereits

Neuwahlen für den Landratsposten werden voraussichtlich im Januar 2024 stattfinden. Den Termin gibt es bisher nicht - diesen legt Regierung von Schwaben als Rechtsaufsichtsbehörde festsetzen, in der Regel auf Vorschlag des Landkreises. Das Landratsamt hat dem Kreisausschuss als zuständiges Organ den 14. Januar als Wahltermin vorgeschlagen. In der Sitzung des Kreisausschusses am 20. Oktober soll der Termin beschlossen werden. Sollte es zu einer Stichwahl bei der Landratsnachfolge kommen, so findet diese 14 Tage nach der ersten Wahl statt. Spätestens Ende Januar sollte also feststehen, wer künftig den Landkreis führt.

Amtsantritt für die neue Landrätin oder den neuen Landrat erfolgt nach der Feststellung des Ergebnisses durch den Wahlausschuss. Das geschieht voraussichtlich zwei Tage nach der Wahl. Die Vereidigung findet dann in der darauffolgenden Kreistagssitzung statt. Bis zur offiziellen Amtsübernahme einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers bleibt der stellvertretende Landrat Erich Winkler im Amt.

Jetzt sind die Parteien und Gruppierungen gefragt - Wahlvorschläge für eine neue Landrätin oder einen neuen Landrat können voraussichtlich ab dem 20. oder 23. Oktober eingereicht werden, so das Landratsamt. Wahlvorschläge müssen bis spätestens 23. November 2023 eingereicht sein. (AZ, rjk)