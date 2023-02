Wann und wo Funkenfeuer im Landkreis Neu-Ulm stattfinden

In der Region gibt es heuer wieder Funkenfeuer. Die Gemeinden haben für den alten Brauch Unterschiedliches geplant. Die Termine im Überblick.

Faschingsfreunde hatten 2023 wieder Grund zum Feiern. Bei Umzügen kamen sie - auch im Landkreis Neu-Ulm - nach der Corona-Pause auf ihre Kosten. Seit Aschermittwoch ist aber Schluss mit dem bunten Treiben. In vielen Gemeinden Schwabens und des Allgäus kommt jetzt ein alter Brauch zum Tragen: das Funkenfeuer. Heuer fällt diese Tradition auf den 25. und 26. Februar. Kommunen sind aber nicht an diesen Termin gebunden. Wann die Funkenfeuer wo im Landkreis Neu-Ulm und Umgebung stattfinden, ein Überblick.

Au: In Au findet das Funkenfeuer auf dem Brandplatz beim Wertstoffhof am 25. Februar um 17 Uhr statt. Veranstalter sind der Kulturring Au und die Freiwillige Feuerwehr Au.

Burlafingen: An der Verlängerung der Friedhofstraße zwischen dem Ortsrand und der Maybachstraße findet das Funkenfeuer in Burlafingen statt. Veranstalter ist die Abteilung Handball des FC Burlafingen. Essen und Trinken wird angeboten. Außerdem soll es einen Fackelzug vom Dorfplatz zur Funkenwiese geben. Start ist um 18 Uhr.

Funkenfeuer unter erschwerten Bedingungen: 2022 schneite es in Burlafingen. Foto: Roland Furthmair (Archivbild)

Bellenberg: Das Funkenfeuer wird am Samstag, 25. Februar, auf dem Gelände Poppenbühl (Ecke Illertangente/Reichenberger Straße) abgebrannt. Veranstalter ist die Gemeinde Bellenberg mit Unterstützung durch die Freiwillige Feuerwehr und die Musikgesellschaft Bellenberg. Zuvor ist ein Fackelmarsch geplant, der um 17.30 Uhr startet. Der Treffpunkt ist am Rot-Kreuz-Haus. Das Funkenfeuer wird bei Einbruch der Dunkelheit angezündet. Zum Essen gibt es Rote Wurst und Leberkäse mit Zwiebeln.

Buch-Christertshofen: Hier findet das Funkenfeuer am 25. Februar von 18 bis 0 Uhr (Flurnummer 189, Gemarkung Christertshofen) statt. Veranstalter ist die Feuerwehr Christertshofen. Eine Verpflegung ist geplant. Einen Fackelzug wird es nicht geben.

Elchingen: In der Gemeinde sind keine Funkenfeuer geplant.

Holzheim: Das Funkenfeuer findet am 25. Februar statt, Beginn ist um 18 Uhr am Rathaus mit kleinem Umzug zum Bauhof, wo der Funkenturm abgebrannt wird. Veranstalter ist die Gemeinde Holzheim. Eine Verpflegung für die Besucherinnen und Besucher ist ebenfalls geplant.

Jedelhausen: Die Dorfgemeinschaft Jedelhausen veranstaltet ein Funkenfeuer auf dem Funkenplatz in der Nähe des Mühlwegs. Essen und Trinken wird angeboten. Beginn ist um 19 Uhr.

Jedesheim: Der Verein der Freiwilligen Feuerwehr Jedesheim veranstaltet am Samstag, 25. Februar, am Brandplatz "Hinter den Gärten" ein Funkenfeuer. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr. Naturbelassenes Brennmaterial - nur Baum- und Strauchschnitt, keine Bretter oder Möbel - kann am Samstag zwischen neun und elf Uhr an den Brandplatz angeliefert werden. Die Mitglieder der Feuerwehr sorgen für das leibliche Wohl.

Kellmünz: Die Kellmünzer "Alte Bude" richtet dieses Jahr wieder ein Funkenfeuer aus. Es findet am 25. Februar um 19 Uhr am Seeparkplatz hinter dem "Rothdach Kieswerk" statt. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, geeignetes Brennmaterial - dazu zählen nur naturbelassenes und stückiges Holz, wie etwa Christbäume oder Paletten - direkt zum Parkplatz zu bringen. Das ist am Freitag, 24. Februar, und am Samstag, 25. Februar, möglich.

Ludwigsfeld: Das Funkenfeuer findet am 26. Februar auf dem Verkehrsübungsplatz statt. Veranstalter ist der Vereinsring Ludwigsfeld. Start ist um 17 Uhr. Ab 18.30 Uhr soll es einen Fackelumzug geben, der von der Stadtkapelle begleitet wird.

Mohrenhausen: Das Funkenfeuer findet in Mohrenhausen am 25. Februar statt. Beginn ist um 18.30 Uhr mit einem Fackelzug vom Feuerwehrhaus zur Sandhühle. Dort dürfen die Kinder dann ihre Fackeln in den Haufen werfen und so das Holz entzünden.

Oberroth: Das Funkenfeuer soll am 25. Februar von 18.45 bis 23 Uhr in Oberroth (Flurnummer 701, Gemarkung Oberroth – Freifläche östlich der Straße Rothtalblick) stattfinden. Veranstalter ist die Freiwillige Feuerwehr Oberroth. Eine Verpflegung ist geplant. Einen Fackelzug wird es nicht geben.

Pfaffenhofen: Hier wird es 2023 kein Funkenfeuer geben. In den Gemeindeteilen Beuren und Niederhausen findet das Funkenfeuer jeweils am 25. Februar statt. In Kadeltshofen am 26. Februar. Veranstalter sind die jeweiligen Feuerwehren. Verpflegung für die Besucherinnen und Besucher ist jeweils geplant. Beginn ist ab Einbruch der Dunkelheit, ab circa 18.30 Uhr.

Pfuhl: Das Funkenfeuer findet am 25. Februar auf dem Brandplatz am Kapellenberg um 18.30 Uhr statt. Veranstalter ist der Vereinsring Pfuhl. Bereits am Samstagmorgen um neun Uhr wird der Funkenturm aufgeschichtet. Am Abend begrüßt dann der Vertreter des Vereinsringes, Stefan Mayer, die Gäste. Auch ein Vertreter der Stadt Neu-Ulm, die Pfuhler Böllerschützen, die Feuerwehrkapelle und die Feuerwehr werden vor Ort sein.

Senden: In Senden veranstalten die Freiwillige Feuerwehr Wullenstetten und der Schützenverein "Hubertus" das Funkenfeuer am 25. Februar. Treffpunkt ist, wie in den Jahren zuvor, am Feuerwehrgerätehaus in der Zedernstraße 10. Abmarsch ist um 18 Uhr. Daher sollten sich alle Interessierten spätestens um 17.45 Uhr dort einfinden. Es gibt einen Zug mit Fackeln und Lampions. Für das leibliche Wohl der Besucherinnen und Besucher ist gesorgt.

Steinheim: Das Funkenfeuer findet am 25. Februar an der Kreisstraße NU 6 zwischen Steinheim und Burlafingen statt. Veranstalter ist der Vereinsring Steinheim. Start ist um 17 Uhr. Vor Ort wird es einen Getränkeausschank geben.

Tiefenbach: Hier wird das Funkenfeuer in der Bubenhauser Straße abgebrannt. Termin ist der 25. Februar um 19 Uhr. Die Freiwillige Feuerwehr Tiefenbach ist der Veranstalter.

Unterroth: Der Sportverein Unterroth veranstaltet am 25. Februar um 18.30 Uhr ein Funkenfeuer an der Sporthalle am Bergenstetter Weg 18. Dorthin soll es einen Fackelzug geben, der am Vereinsheim startet und von der Feuerwehr und Blaskapelle Unterroth begleitet wird. Teilnehmerinnen und Teilnehmer dürfen sich auf Glühwein, Bier und antialkoholische Getränke sowie Feuerwürste und Würste im Semmel freuen.

Viele Orte im Landkreis Neu-Ulm sind bei den Funkenfeuern dabei

Untereichen: Die Jugend Untereichen plant auch in diesem Jahr wieder ihr traditionelles Funkenfeuer am nördlichen Ortsausgang beim Aussiedlerhof. Start ist am 25. Februar um 19 Uhr. Am gleichen Tag wird Brennmanterial in Kleinmengen ab acht Uhr abgeholt. Dieses kann auch zwischen zehn und elf Uhr selbstständig angeliefert werden. Angenommen wird es nur von Einwohnerinnen und Einwohnern aus Unterreichen.

Vöhringen: Am 26. Februar veranstaltet der Löschzug der Illerzeller Feuerwehr Vöhringen ein Funkenfeuer beim Gatshaus zum Brückle. Gegen 18.30 Uhr wird es angezündet. Die Feuerwehr bietet warmen Leberkäse, Funkenwurst, Schmalzbrot, heißen Most und Kinderpunsch an. Das traditionelle Scheibenschlagen mit Gedichten und die Trachtenkapelle Illerzell sorgen für Unterhaltung.

Auch in Weißenhorn immer wieder ein Spektakel: Das Funkenfeuer. Foto: Helmut Moßner (Archivbild)

Weißenhorn: Am Samstag, 25. Februar, wird das Funkenfeuer in Weißenhorn entzündet. Organisator ist die Stadt Weißenhorn. Es gibt einen Umzug vom Hauptplatz über die Reichenbacher und Oberhauser Straße zum Tannenberg. Start ist um 18.30 Uhr. Die Stadtkapelle Weißenhorn führt den Umzug an, im Anschluss folgen die Kinder mit ihren Laternen. Nach Ankunft am Funkenstoß wird der Kinderchor der 2. Klassen der Grundschule Süd Lieder und Gedichte vortragen. Der Schäferhundeverein Weißenhorn sorgt für das leibliche Wohl. Im Zuge des Festumzugs wird die Reichenbacher Straße vom Kreisverkehr am Oberen Tor bis zur Oberhauser Straße zeitweise gesperrt. Im weiteren Verlauf wird die Oberhauser Straße gesperrt. Die Einschränkungen gelten ab 18.30 Uhr bis zum Ende des Umzugs. Die Zufahrten von Straßen, die in den gesperrten Bereich einmünden, sind ebenfalls nicht befahrbar.