Geflüchtete aus der Ukraine stellen Landratsamt und Jobcenter vor Herausforderungen

Im Dialogforum Asyl geht es um neueste Entwicklungen im Landkreis Neu-Ulm. Die zuständigen Stellen berichten, warum aktuell fast rund um die Uhr gearbeitet werde.

Rund 1500 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sind bislang vom Landratsamt Neu-Ulm im Ausländerzentralregister erfasst worden. Die sogenannte PIK-Registrierung, bei der auch Fingerabdrücke und biometrische Daten registriert werden, ist Voraussetzung dafür, dass die Geflüchteten Sozialleistungen vom deutschen Staat erhalten. Hat die Versorgung und Betreuung der Menschen aus der Ukraine Auswirkungen auf die Asylsuchenden aus anderen Ländern - und wenn ja, welche? Darum ging es beim Dialogforum Asyl. 21 ehren- und hauptamtliche Flüchtlingshelferinnen und -helfer aus dem Landkreis Neu-Ulm nahmen diesmal daran teil.

Warum werden Ukrainer anders behandelt als Asylsuchende aus anderen Nicht-EU-Ländern?

Im Geschäftsbereich Soziales, Jugend, Senioren und Familie des Landratsamts und im Jobcenter werde aktuell beinahe rund um die Uhr gearbeitet, hieß es. "Es fallen viele Überstunden an – auch an den Wochenenden", berichtete Geschäftsbereichsleiterin Karen Beth. Trotz des hohen Arbeitspensums dauere es, bis die Fülle an Anträgen bearbeitet ist und die zeitaufwendigen Aufgaben erledigt sind. Auch, weil die Unterbringung und Versorgung von Ukrainerinnen und Ukrainern derzeit Vorrang habe, müssten andere Asylbewerber länger warten. Beth bat um Verständnis für Verzögerungen. Termine vor Ort seien gegenwärtig nur bei vorheriger Terminvereinbarung – am besten per E-Mail – möglich.

Kritik gibt es, weil ukrainische Staatsangehörige anders behandelt werden als Asylsuchende aus anderen Nicht-EU-Ländern. So dürfen sich Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine – anders als "normale" Asylsuchende – in Deutschland frei bewegen, unkompliziert eine Arbeitsstelle antreten oder unternehmerisch tätig sein. Die Gesetzeslage sei unterschiedlich, begründete Karen Beth dies. Und als staatliche Behörde sei das Landratsamt verpflichtet, die Gesetze anzuwenden.

Die Anwesenden interessierten sich außerdem für den Übergang der Leistungen für die aus der Ukraine geflüchteten Menschen vom Asylbewerberleistungsgesetz in das System des SGB II ("Hartz IV"). Dieser sogenannte Rechtskreiswechsel erfolgte zum 1. Juni. Der Übergang stellt den Schilderungen zufolge eine große Herausforderung für die Verwaltung dar. Das Landratsamt, das für die Gewährung der Leistungen bisher zuständig war, und das künftig zuständige Jobcenter waren und sind seit Bekanntwerden dieser Pläne in den Vorbereitungen, damit der Wechsel möglichst reibungslos und unkompliziert vonstattengehen kann. Beate Reize, die Geschäftsführerin des Jobcenters Neu-Ulm, gab mit Kolleginnen und Kollegen einen Überblick über die Umstellung und ging auf Fragen ein.

Landratsamt und Jobcenter informierten darüber hinaus über aktuelle Zahlen. Demnach sind dem Landkreis im ersten Vierteljahr 2022 bislang 136 Asylsuchende, die nicht aus der Ukraine kommen, zugewiesen worden. Etwa 100 davon hatte das Landratsamt unterzubringen. Der Rest bekam einen Platz in der Gemeinschaftsunterkunft der Regierung von Schwaben in Neu-Ulm. Nicht mitgezählt ist die Zahl der Zuwanderinnen und Zuwanderer im Ankerzentrum ("Zentrum für Ankunft, Entscheidung, Rückführung"), das für mehrere Landkreise im ehemaligen Hochspeicher in Neu-Ulm eingerichtet worden ist.

Deutschlandweit ist die Zahl der Asylbewerberinnen und -bewerber dem Landratsamt zufolge gegenüber dem Vorjahr bis dato um 41 Prozent auf rund 60.000 gestiegen. Das habe das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge mitgeteilt. Verlässliche Zahlen über die Migration aus der Ukraine stünden hingegen nicht zur Verfügung, weil es für diese Zuwanderinnen und Zuwanderer (bislang) keine Verpflichtung gibt, sich registrieren zu lassen. "Wer ohne Sozialleistungen auskommt und privat bei Verwandten oder Freunden Aufnahme gefunden hat, der erscheint nicht in der offiziellen Statistik", erläuterte Karen Beth.

Schätzungen gehen ihr zufolge davon aus, dass bislang etwa 700.000 Menschen aus der Ukraine nach Deutschland geflohen sind. Diese neuerliche Fluchtwelle nach den Jahren 2015 und 2016 "könnte ohne die Hilfe und Unterstützung von Sozialverbänden sowie ehrenamtlichen Flüchtlingshelferinnen und -helfern nicht bewältigt werden", bedankte sich Beth. (AZ/stz)