Wie viel Frauen im Kreis Neu-Ulm weniger verdienen als Männer

Im Landkreis Neu-Ulm verdienen Frauen zwar besser als in vielen Nachbarlandkreisen. Trotzdem klafft zum Durchschnittsgehalt von Männern noch eine große Lücke.

In der Region Donau-Iller sind immer mehr Frauen berufstätig. Die Zahlen, die von der Agentur für Arbeit anlässlich des Weltfrauentags am 8. März veröffentlicht worden sind, zeigen aber auch: Nach wie vor verdienen Frauen im Schnitt deutlich weniger als ihre männlichen Kollegen.

Im Agenturbezirk Donauwörth, der die Landkreise Dillingen, Donau-Ries, Günzburg und Neu-Ulm umfasst, sind immer mehr Frauen berufstätig. 43,9 Prozent aller Beschäftigten sind weiblich, ein Anteil, der in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen ist. Trotz aller Errungenschaften gibt es aber auch heute noch im Bereich "Frau – Arbeit – Karriere und Entlohnung" noch einiges zu tun.

Am 8. März, dem Internationalen Frauentag sollen Frauen dazu ermutigt werden, sich selbst in den Fokus zu stellen und die nötigen Schritte für den Einstieg oder Wiedereinstieg in das Berufsleben zu unternehmen. Der Anspruch hierbei ist, dass sowohl Berufsleben als auch Familienleben gelingen. Dazu müssen wirtschaftliche Voraussetzungen und individuelle Bedürfnisse abgewogen werden.

Knapp die Hälfte der Frauen in der Region arbeitet nicht in Vollzeit

Fast die Hälfte der arbeitenden Frauen sind nicht in Vollzeit angestellt. 44,2 Prozent aller beschäftigten Frauen gehen ihrer Arbeit nur Teilzeit nach. Der Anteil Teilzeit arbeitender Männer liegt dagegen lediglich bei sieben Prozent. Im Agenturbezirk Donauwörth sind über 32.773 Frauen in Minijobs, über die Hälfte davon ausschließlich. Dies lässt den Schluss zu, dass nach wie vor überwiegend Frauen die Kinderbetreuung, -erziehung beziehungsweise die häusliche Pflegetätigkeit übernehmen. Allerdings ist der Anteil der Männer, die sich stärker an der Kinderbetreuung beteiligen, laut Agentur für Arbeit in dieser Zeit deutlich gestiegen. Sorge- und Erwerbsarbeit gleichzeitig zu bewältigen, bedeutete für viele Familien eine große Herausforderung.

So viel verdienen Frauen und Männer durchschnittlich im Kreis Neu-Ulm

Ein Blick in die Statistik zeigt auch: Je höher das Anforderungsniveau, desto mehr Männer besetzen den Job. All dies hat nicht nur Auswirkungen auf Aufstiegschancen und auf die Höhe des Gehaltes, sondern auch auf die Renten von Frauen. Was das Bruttoarbeitsentgelt angeht, verdienen Frauen weiterhin weniger als Männer. Das Medianentgelt beträgt zum Stichtag 31. Dezember:

Im Landkreis Donau-Ries bei Männern 3862 Euro und bei Frauen 3039 Euro. Frauen verdienen hier durchschnittlich 823 Euro weniger.

bei Männern 3862 Euro und bei Frauen 3039 Euro. Frauen verdienen hier durchschnittlich 823 Euro weniger. Im Landkreis Dillingen bei Männern 3617 Euro und bei Frauen 3026 Euro. Frauen verdienen hier durchschnittlich 591 Euro weniger.

bei Männern 3617 Euro und bei Frauen 3026 Euro. Frauen verdienen hier durchschnittlich 591 Euro weniger. Im Landkreis Günzburg bei Männern 3440 Euro und bei Frauen 2995 Euro. Frauen verdienen hier durchschnittlich 445 Euro weniger.

bei Männern 3440 Euro und bei Frauen 2995 Euro. Frauen verdienen hier durchschnittlich 445 Euro weniger. Im Landkreis Neu-Ulm bei Männern 3895 Euro und bei Frauen 3103 Euro. Frauen verdienen hier durchschnittlich 792 Euro weniger.

Für den beruflichen Wiedereinstieg nach der Familienzeit sei der Arbeitsmarkt aktuell gut aufgestellt, schreibt die Agentur für Arbeit. Das Angebot an offenen Stellen sei vielfältig, und der Fachkräftebedarf nach wie vor hoch. Als Beauftragte für Chancengleichheit in der Arbeitsagentur ist für die Landkreise Günzburg und Neu-Ulm Regina Wortmann zuständig, Telefon 0731/70799 444. Beauftragte für Chancengleichheit im Jobcenter für den Landkreis Neu-Ulm ist Patricia Arias Sandoval. (AZ)