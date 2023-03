Landkreis Neu-Ulm

Diskriminierung? Wie ein Gehörloser verzweifelt nach einem Job sucht

Plus Die deutsche Wirtschaft beklagt Fachkräftemangel, dennoch haben es manche auf dem Arbeitsmarkt schwer. Ein junger Mann wirft Unternehmen Diskriminierung vor.

Von Rosaria Kilian

233.000 Arbeitskräfte fehlen in Bayern – und das allein im Jahr 2022. Das zeigt ein Blick in den IHK-Fachkräftemonitor Bayern. Alle Branchen werden in den nächsten Jahren mit Personalengpässen kämpfen, sagt Thomas Schörg, der Pressesprecher der IHK Schwaben. Trotzdem findet ein junger Mann seit vier Jahren keinen passenden Job. Das liegt seiner Meinung nach nicht an mangelnder Qualifikation. Für ihn ist klar: Es hängt mit seiner Gehörlosigkeit zusammen. Er erhebt schwere Vorwürfe.

