Landkreis Neu-Ulm

vor 24 Min.

Gelbe Tonne folgt auf Gelben Sack: Das müssen betroffene Haushalte beachten

Plus Vertreter von drei Kommunen im Kreis Neu-Ulm treffen sich in Senden, um mit den Abfallfirmen Details für die Einführung der Gelben Tonne zu besprechen.

Von Regina Langhans

Altenstadt, Oberroth und Senden tauschen zum Jahreswechsel den Gelben Sack gegen die Gelbe Tonne. Das erfordert logistische Vorläufe, weshalb Sendens Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf zusammen mit Thomas Moritz vom Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises beteiligte Entsorger und kommunale Vertreter zum Gespräch ins Rathaus Senden geladen hat. Denn wenn im Dezember der letzte Gelbe Sack geholt wurde, geht es für die drei Kommunen unterschiedlich weiter.

Bürgerinnen und Bürger aus Oberroth und Altenstadt müssen die Gelbe Tonne bei der Abfallverwertungsfirma Knittel in Vöhringen per Fax, E-Mail oder postalisch anfordern, in der Stadt Senden stellt das Wertstoffrückgewinnungszentrum Hörger aus Sontheim an der Brenz (Kreis Heidenheim) vor jedem Haus bis auf Widerruf den gelben Behälter ab.

