Gestaltungsprozess soll Kliniken im Landkreis in die Zukunft führen

Bei einer Strategieklausur diskutierten Kreisräte, wie es angesichts der prekären finanziellen Lage mit den Häusern der Kreisspitalstiftung weitergehen könnte.

Den Bürgerinnen und Bürgern eine gute Gesundheitsversorgung bieten, die Einrichtungen der Kreisspitalstiftung (KSS) Weißenhorn in die Zukunft führen und das finanzielle Defizit senken - diese Herausforderungen gehen die Kreisrätinnen und Kreisräte aktiv in einem Gestaltungsprozess für die KSS Weißenhorn an. Ein wesentlicher Schritt hierbei ist laut einer Pressemitteilung des Landratsamts eine Strategieklausur mit den Mitgliedern des Ausschusses für Gesundheit und Krankenhauswesen. Dieser hat bereits hinter verschlossenen Türen stattgefunden.

Unter dem Titel „KSS Zukunft“ erarbeiten die Kreisrätinnen und Kreisräte verschiedene Szenarien, wie die Einrichtungen der Kreisspitalstiftung künftig ausgestaltet sein sollen. Daraus sollen Beschlüsse abgeleitet werden, welche Szenarien weiterverfolgt und im Detail geprüft werden. Im Anschluss haben die Kreistagsfraktionen die Gelegenheit, die erarbeiteten Szenarien zu diskutieren, bevor der Ausschuss für Gesundheit und Krankenhauswesen voraussichtlich in seiner Juni-Sitzung einen Empfehlungsbeschluss an den Kreistag fasst und die Weichen für die künftige strategische Ausrichtung stellt. Der Kreistag wird dann voraussichtlich im Juli seinen Beschluss fassen, sodass es danach sofort an die Umsetzung gehen kann. Wie berichtet zeigt sich die Kommunalpolitik angesichts der Landkreisfinanzen entschlossen, einschneidende Entscheidungen zu treffen und Gesundheitseinrichtungen zu schließen.

Die Beschäftigten sollen über Entwicklungen direkt informiert werden

„Es ist mir sehr wichtig, dass wir alle an einem Strang ziehen und versuchen, das Bestmögliche für unsere Kreisspitalstiftung und unseren Landkreis zu erreichen“, wird die Landrätin Eva Treu (CSU) in der Mitteilung zu den anstehenden Aufgaben zitiert. Deshalb sei es wichtig, sich in der Strategieklausur ausgiebig mit möglichen Szenarien zu beschäftigen, in jegliche Richtung zu denken und sich dadurch einem konkreten Plan für jedes der Häuser der Kreisspitalstiftung zu nähern. „Damit liegen sicherlich anstrengende Wochen und schwierige Entscheidungen vor uns, aber ich bin mir sicher, dass wir damit einen guten Weg einschlagen, um unsere Kreisspitalstiftung zukunftsfähig zu machen. Diese Herausforderung müssen wir angehen. Es liegt an uns, durch politische Beschlüsse den strategischen Rahmen vorzugeben, um unsere Kreisspitalstiftung in die Zukunft zu führen und diese zu gestalten“, sagt Treu.

Sehr wichtig für den Gestaltungsprozess sei, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitzunehmen. „Hierzu gehört, dass sie über Entwicklungen direkt informiert werden – das habe ich in verschiedenen Treffen zugesagt und daran halte ich mich“, betont die Landrätin, die laut der Pressemitteilung in einer Rundmail bereits über den Gestaltungsprozess informiert hat. Ihr ist zudem ein enger Austausch zum Klinikteam wichtig.

Ein Trägerkreis wurde neu gebildet

Unterstützt wird das Klinikteam in strategischen Fragen durch den neu gebildeten sogenannten Trägerkreis. Diesem gehören an:

die Landrätin

ihr Stellvertreter

der Vorsitzende des Klinikbeirats

Vertreter der Landkreisverwaltung

zwei externe Berater

Sie wiederum steuern und überwachen den Gestaltungsprozess und begleiten diesen eng. „Wir werden gemeinsam diskutieren, entscheiden und handeln, denn nur so haben wir die Chance, die Zukunft der KSS aktiv mitzugestalten“, verdeutlicht Eva Treu. (AZ)