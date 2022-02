Gesundheitsamt am Limit: Mehr als 1000 Corona-Fälle noch unbearbeitet

Viele Fälle aus dem Kreis Neu-Ulm wurden nicht an das RKI übermittelt, weswegen zu niedrige Inzidenzen gemeldet werden. Betroffene werden nicht mehr angerufen.

Wer im Kreis Neu-Ulm aktuell positiv auf Corona getestet wurde und auf einen Anruf des Gesundheitsamtes wartet, wartet wohl vergeblich. Das Landratsamt spricht von einer Flut an Corona-Fällen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in Verzug, mehr als 1000 Fälle sind noch unbearbeitet. Das verfälscht auch die gemeldeten Inzidenzen. Die Behörde ändert ihre Strategie, vorerst sollen die Bescheide automatisiert erstellt werden.

Mehrere Hundert Menschen im Kreis Neu-Ulm werden derzeit pro Tag positiv auf Corona getestet, teilt die Pressestelle des Landratsamtes mit. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen kaum noch hinterher, die Betroffenen zu informieren. Damit diese aber noch möglichst zeitnah einen Isolationsbescheid erhalten können, werde vorübergehend auf eine automatisierte Bescheiderstellung gesetzt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Gesundheitsamt ruft nicht mehr bei Betroffenen an

Das bedeutet laut Landratsamt konkret: Eine telefonische Kontaktaufnahme, um die jeweilige Situation und das weitere Vorgehen wenigstens kurz persönlich zu besprechen, ist auch mit bestätigten Fällen in großen Teilen nicht mehr möglich. Der Bescheid, den die positiv Getesteten bekommen, sieht eine häusliche Isolation von zehn Tagen ab der PCR-Testung vor, eine Freitestung nach sieben Tagen ist unter bestimmten Voraussetzungen weiterhin möglich. Diese sind: Symptomfreiheit seit mindestens 48 Stunden und ein negatives Testergebnis. Ein Antigen-Schnelltest ist ausreichend, nicht aber ein Selbsttest. Der Test muss von geschultem Personal, etwa in einem Testzentrum, vorgenommen werden. Das vorzeitige Ende der Isolation wird wirksam mit der Übermittlung des negativen Testergebnisses an den öffentlichen Gesundheitsdienst, sofern dieser nicht im Einzelfall eine abweichende Entscheidung trifft, informiert das Landratsamt.

Inzidenz in Wahrheit wohl deutlich höher

Der Rückstand beim Gesundheitsamt führt auch zu falschen Inzidenzen auf dem Dashboard des Robert-Koch-Instituts ( RKI). Für den Landkreis Neu-Ulm ist da aktuell ein Wert von 1357 mit sinkender Tendenz angegeben. Da alle eingegangenen Fälle noch nicht bearbeitet und somit auch nicht an das RKI weitergemeldet wurden, liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Neu-Ulm im Moment deutlich höher als vom RKI angegeben, heißt es in einer Pressemitteilung. Mit der Umstellung der Arbeitsprozesse sowie weiterem Unterstützungspersonal sollen die Fälle aufgearbeitet werden, weshalb auch die Sieben-Tage-Inzidenz beim RKI in den nächsten Tagen deutlich steigen dürfte. Doch das Landratsamt räumt auch ein: "Ob mit Blick auf die Flut an Fällen trotz dieser Maßnahmen alle Fälle künftig zeitnah abgearbeitet werden können, lässt sich leider nicht bestimmt sagen."

Landratsamt hofft auf Eigenverantwortung

Die Behörde bittet um Verständnis für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, "die alles versuchen, um die Situation zu bewältigen, aber auch an ihre Grenzen und darüber hinaus gekommen sind", und appelliert an die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger, sich bei einem positiven Testergebnis selbst zu isolieren. Entsprechende Infos gibt es unter anderem auf der Corona-Website des Landkreises. Zudem gelte für mittels Nukleinsäuretest (PCR) bestätigte Fälle die Verpflichtung, sich in häusliche Isolation zu begeben. (AZ)