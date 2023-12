Getrennnt leben und trotzdem schöne Weihnachten feiern - geht das?

Ein Patentrezept für Familien nach einer Trennung gibt es nicht, aber Möglichkeiten. Ein Tipp der Erziehungsberatung im Kreis Neu-Ulm ist besonders wichtig.

Vater und Mutter verbringen Heiligabend jährlich abwechselnd mit ihren Kindern, feiern getrennt voneinander je ein Fest mit ihnen oder haben verschiedene Feiertage untereinander aufgeteilt: Wie Familien nach einer Trennung die Weihnachtszeit verbringen, kann ganz unterschiedlich aussehen. „Für Weihnachten gibt es kein Patentrezept, sondern die Planung muss individuell auf jede Familie zugeschnitten werden. Meistens hängen Eltern an Idealvorstellungen von früher – da kann es manchmal helfen, ganz bewusst neue und schöne Rituale einzuführen“, sagt Sabine Grau von der Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung Landkreis Neu-Ulm, die zur Katholischen Jugendfürsorge der Diözese Augsburg e. V. (KJF Augsburg) gehört. Was hilft, ist die Erkenntnis, dass Weihnachten nicht perfekt sein muss, um schön zu sein – und dass Familien gute Wege finden können.

Am besten setzen sich getrennte Eltern mit ausreichend Vorlauf mit der Gestaltung der Weihnachtszeit auseinander, rät die Erziehungsexpertin. Andernfalls könnte es passieren, dass die Frage, bei wem gemeinsame Kinder Weihnachten verbringen, die Vorweihnachtszeit überschattet. Schön werde diese dann, wenn die gefundene Lösung für Kinder und beide Elternteile in Ordnung ist. Letztendlich sollten die Eltern bestimmen und es dem Kind ersparen, sich zwischen beiden Elternteilen entscheiden zu müssen. „Diese Verantwortung wäre für Kinder viel zu groß und kann zu einer enormen Belastung führen. Umso wichtiger ist es daher, verantwortungsbewusst und mit Blick aufs Kind und seine Bedürfnisse zu entscheiden, und nicht etwa nur nach einer einseitigen, für die Eltern gerechten Lösung zu suchen“, betont Sabine Grau.

Gerade an Weihnachten kann die Trennung bei den Eltern Druck auslösen

Die Situation um Weihnachten kann bei Eltern viel Druck auslösen. Es kann schwierig und traurig sein, das Fest nicht so wie früher oder wie andere Familien feiern zu können oder die Weihnachtszeit ohne seine Kinder verbringen zu müssen. „Natürlich ist es legitim, nicht nur als Kind, sondern auch als Elternteil nach einer Trennung Gefühle, wie Trauer, Sehnsucht oder Enttäuschung in der Weihnachtszeit zu erleben. Diese Gefühle sollten jedoch nicht auf den Kindern abgeladen werden, sondern zum Beispiel in Gesprächen mit Freunden oder Verwandten einen Raum bekommen“, sagt Sabine Grau. Vielen Eltern helfe es, sich Zeit für sich zu nehmen, eigene Erwartungen herunterzuschrauben und zu versuchen, die kleinen Dinge in der Weihnachtszeit zu schätzen.

Gleichzeitig sollten sich getrennte Partnerinnen und Partner bewusst machen, dass die Situation auch für den anderen Elternteil schwierig ist. Auf der Basis eines gegenseitigen Verständnisses können besser gemeinsame Lösungen gefunden werden. Am Ende zählt, was beide teilen: die Liebe für ihr Kind. Weihnachten ist dann vielleicht nicht perfekt für jeden, aber trotzdem schön.

Hier gibt es Beratung für Familien im Kreis Neu-Ulm

Unter anderem in Neu-Ulm und Illertissen helfen die Erziehungs-, Jugend- und Familienberaterinnen und -Berater der KJF Augsburg bei diesen und weiteren Fragen rund um Erziehung und Familienalltag unkompliziert und kostenfrei weiter. Sie unterliegen der Schweigepflicht. Erreichbar sind sie am Standort Neu-Ulm (Marlene-Dietrich-Straße 3) unter Telefon 0731/76050, E-Mail: eb.neu-ulm@kjf-kjh.de und am Standort Illertissen (Ulmer Straße 20) unter Telefon 07303/901810, E-Mail: eb.illertissen@kjf-kjh.de. Zusätzlich kann die anonyme Onlineberatung unter https://bke-beratung.de genutzt werden. (AZ)