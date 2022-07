Große Hitze, wenig Regen: So bedroht die Klimakrise heimische Fische und Flüsse

Lokal Anhaltende Hitzewellen, Extremwetter und wenig Niederschläge - der Klimawandel setzt Gewässern und dem Grundwasserpegel im Landkreis zu. Das trifft auch die Tierwelt.

Durch die Bank niedrige Wasserpegel. Das zeigt sich derzeit im Landkreis Neu-Ulm. Egal, ob Donau, Iller oder Roth - die Pegel der vergangenen Jahre bilden die Extremwetterlage ab. Bleibt es weiterhin so heiß und trocken, befürchten Experten ein Fischsterben in den heimischen Flüssen. Dagegen könnte dann keine Maßnahme mehr helfen.