Bei der IHK im Landkreis Neu-Ulm stehen Veränderungen an

Die Unternehmer in den Landkreisen Neu-Ulm und Günzburg setzen verstärkt auf Zusammenarbeit. In der Regionalversammlung machen sich Geschäftsaufgaben bemerkbar.

Steigende Energiepreise, stockende Lieferketten und Problemen bei der Nachbesetzung offener Stellen machen der Wirtschaft in den Landkreisen Neu-Ulm und Günzburg zu schaffen. Die Vorsitzenden IHK-Regionalversammlungen, Hermann Hutter (Günzburg) und Gerd Stiefel (Neu-Ulm), betonten bei der gemeinsamen Sitzung im Kloster Wettenhausen jedoch auch die Chancen für Unternehmen und Regionen, die sich entsprechend schnell anpassen können. Veränderungen gibt es auch innerhalb der Neu-Ulmer Regionalversammlung.

Der stellvertretende Landrat Ludwig Daikeler (Neu-Ulm) zeigte sich mit Blick auf die Leistungsfähigkeit der Region ebenfalls nicht bange, "dass wir gemeinsam auch diese Krise überwinden". Es komme nun darauf an, so Daikeler weiter, trotz aller Herausforderungen positiv in die Zukunft zu blicken und als Region gemeinsam an einem Strang zu ziehen.

Vier Landkreise arbeiten beim Thema Wirtschaftsförderung zusammen

Oliver Stipar, Regionalgeschäftsführer für Westschwaben, informierte über eine gemeinsame Initiative der Landräte, IHK und HWK, Agentur für Arbeit und Wirtschaftsförderern der Landkreise Donauwörth, Dillingen, Günzburg und Neu-Ulm. Gemeinsam sollen die notwendigen Rahmenbedingungen für die zukünftige positive Entwicklung der Region Nord- und Westschwaben geschaffen werden. Dabei stehen in einem ersten Schritt die Themen Fachkräftesicherung, Digitalisierung, Gründung und Klimaschutz im Vordergrund. Je nach Bedarf soll die Kooperation auch auf weitere Themenfelder ausgeweitet werden.

Drei Mitglieder hören in der Regionalversammlung Neu-Ulm auf

Personelle Wechsel standen in der Neu-Ulmer Regionalversammlung an: Herwig Hoffmann ( Illertissen) und Wolfgang Ländle (Weißenhorn) scheiden wegen Geschäftsaufgaben aus der Regionalversammlung Neu-Ulm aus. Mode Hoffmann in Illertissen hatte im vergangenen Jahr geschlossen, Familie Ländle hatte 2021 ebenfalls angekündigt, den Weißenhorner Löwen aufzugeben. Benjamin Gasser (Neu-Ulm) rückt gemäß Wahlordnung in die Regionalversammlung nach. Auch der amtierende Vizepräsident Bernd Mack (Neu-Ulm) wird aufgrund Geschäftsübergabe aus der Regionalversammlung ausscheiden. Als regionaler Vizepräsident (Neu-Ulm) wurde Gerd Stiefel vorgeschlagen. Sobald ihn die IHK-Vollversammlung in der nächsten Sitzung wählt, werde Gerd Stiefel bis zum Ende der laufenden Wahlperiode sowohl als Vizepräsident als auch als Vorsitzender der Regionalversammlung fungieren, heißt es in einer Pressemitteilung der IHK. (AZ)