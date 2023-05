Nach Automatensprengungen: Raiffeisenbank verschärft Sicherheitsmaßnahmen

Die Raiffeisenbank Schwaben Mitte hat auf Fälle von gesprengten Geldautomaten in der Region reagiert. Ein Fall in Berkheim zeigt: Die Gefahr ist nicht gebannt.

Es ist erst wenige Tage her, dass die Polizei erneut Mitglieder einer Bande von Geldautomatensprengern festgenommen hat, die auch im Unterallgäu aktiv war. Trotzdem ist noch lange keine Ruhe eingekehrt. Ende April sprengten Unbekannte einen Geldautomaten in Berkheim. Banken und Sparkassen in der Region sind nach wie vor alarmiert.

Noch immer sucht die Polizei nach den Tätern, die am 28. April in den frühen Morgenstunden in Berkheim (Kreis Biberach) zugeschlagen haben. Die Täter entnahmen wohl Geldkassetten mit Geld in unbekannter Höhe und flüchteten unerkannt. Dazu kommt erheblicher Sachschaden. Die Raiffeisenbank Schwaben Mitte hatte bereits im vergangenen Jahr mit Sorge auf die Automatenaufbrüche in der Region reagiert. Gerade die schweren Schäden, die durch die Sprengungen entstehen, bereiten den Bankern neben den Diebstahlschäden Kopfzerbrechen.

Angesichts dessen wurden einzelne Geldautomatenstandorte sogar außer Betrieb genommen, beispielsweise in Osterberg, wo der Abbau des Geldautomaten für großen Unmut sorgte. Anfang 2023 hat die Raiffeisenbank außerdem ihre Sicherheitsvorkehrungen verschärft. Unter anderem wurden nach Angaben der Raiffeisenbank alle SB-Geräte mit einem Geld-Einfärbesystem ausgestattet, das bei einem Angriff, die Geldscheine für die Kriminellen wertlos macht.

Das hat die Raiffeisenbank gegen Automatensprenger unternommen

Der Aktion vorausgegangen war eine intensive, hausinterne Gefährdungsanalyse und schließlich nicht unerhebliche Investitionen in die Sicherheitstechnik. Neben der direkten Absicherung der Geldautomaten sei an mehreren Standorten die Alarm- und Videotechnik erneuert worden. Zudem fand nun ein Workshop gemeinsam mit der Kriminalpolizei sowie der Polizei Krumbach statt.

In dem Gespräch informierten sich die Vorstände Helmut Graf und Matthias Kohl sowie Prokurist Markus Klamert über die aktuellen Ermittlungserkenntnisse und glichen die bankinternen Sicherheitsmaßnahmen mit der von der Kripo erstellten Gefährdungsanalyse ab, um weitere Vorkehrungen zu treffen. Bei der Raiffeisenbank Schwaben Mitte ist man froh, die kurze Verschnaufpause nach der Täterfestnahme genutzt zu haben - denn mit Blick auf die Sprengung eines Automaten in Berkheim sei diese Verschnaufpause nun schon wieder vorbei.