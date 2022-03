Weniger Kriminalfälle, hohe Aufklärungsquote: Die Region ist so sicher wie noch nie

Plus Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West in Kempten meldet die niedrigsten Fallzahlen seit Bestehen. Daran hat auch die Corona-Pandemie ihren Anteil.

Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West hat die jährliche Kriminalstatistik veröffentlicht. Bei der Pressekonferenz stellen Präsidentin Claudia Strößner und der Leitende Kriminaldirektor Michael Haber die Ergebnisse und verschiedene Schwerpunkte vor. Callcenter-Betrug, Verbreitung von Pornografie und Gewalt stehen im Fokus.